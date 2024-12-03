Cemil Tugay: Körfez konusu siyasileştiriliyor

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:50

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Halk TV’de ‘İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ programının konuğu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay, kentte yürütülen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek proje ile yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Körfez temizliği, ulaşım, sosyal hizmet alanları ve kent planlamasına dair bilgiler veren Başkan Tugay, “2025 bizim için önemli bir yatırım yılı olacak” vurgusunu yaptı.

“BAKANLIKTAN BEKLENTİMİZ GÖREVLERİNİ YAPMALARI”

Körfez temizliği ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı. Başkan Tugay, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kurduğu bilim kurulu birkaç toplantı yaptı toplantı sonunda belediye arıtma tesisi yapsın, belediye alt yapı çalışması yapsın biz de onu denetleyelim diye bir sonuç çıktı. Biz belediye olarak ne yapağımızı biliyoruz. Bunun için İzmir tarihinde ayrılmış en büyük bütçelerden birini ayırdık. Bu sene sadece 9 milyar lira kendi kaynağımızdan buraya paraya ayırdık. Bakanlıktan istediğimiz kendi yetkisinde olan işleri yapması. Navigasyon kanalının yapılması, sanayi tesislerinin denetimi var, limana gelen yük gemilerinin attığı atıkların kontrolü, tersane ile ilgili gerekli önlemleri almıyorlar. Biz bunları yapmalarını istiyoruz. Bunlar bakanlığın görevleri. Sanki Büyükşehir Belediyesi kendi yapacağı işleri bakanlık yapsın istiyor gibi konuşuyorlar. Kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Kendi işlerimizi yapacağımızı ilk günden beri söylüyorum. Sadece bununla Körfez’in temizlenmesi sağlanmıyor. Bakanlığın kendi sorumluluğunda olan konuları çalışması gerekiyor. Siz kirlettiniz siz temizleyin diyorlar. Siz derken kimi kastediyorlar bilmiyorum ama oluşan bu dipteki kirlilik, birikim 70 -80 yılın konusu. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin döneminde olmuş değil, İzmir tarihi boyunca oluşmuş. Son 20 – 25 yılı taradık dere ağızlarında sınırlı dip temizliği çalışması dışında bir tarama çalışması yapılmamış. İlk defa bakanlık izin verirse tabi biz tarama çalışması için ihale yaptık. Başlayacağız. Siz İzmir’i seven bir insan olsanız Körfez’den aldığını farz edelim, kirli bir suyu alıp da mecliste bütçe görüşmelerinde ‘İşte bu İzmir’in Körfezi’ diye ilan eder misiniz? Hiçbir şey yapmadan bunu yapar mısınız? Temizlemek için bir şeyler yapın ondan sonra konuşun” dedi.

“14 AYDIR KREDİ ONAYI BEKLENİYOR”

Arıtma tesisi ve Körfez temizliği çalışmalarında bekleyen kredi onaylarının verilmediğini de ifade eden Başkan Tugay, “Uzun süredir beklediğimiz kredi onayları var. 14 aydır İzmir’in 4. Faz Arıtma Tesisi için kredi onayı bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylayacak, imzalanmadı. Mazeret olarak ‘projesi hazır değil’ diyorlar. Projesi değil yapımı bitmek üzere. Birkaç ay içinde biz kendi kaynaklarımızla artık mecburen 4. Faz’ın yapımını bitiyoruz. Söz verildiği, ön onayı alındığı halde imzalayıp vermediler. Şu anda da 5 buçuk milyar liralık doğrudan Körfez’in temizlenmesiyle ilgili olan bizim bulduğumuz dış kredi var. Hazine onayı bekleniyor. Buna da henüz onay vermediler. İnşallah verecekler diye bekliyoruz. İzmir’de belediyelerin başarısız olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar bu şekilde. Belediyeler devlet kurumu. Devlet kaynaklarını milletten topladığı vergilerle alıyor. Bu vergiler bütün şehirlerden toplanıyor. Devletin sorumluluğu ve bizim sorumluluğumuz millete karşı. Bizim de patronumuz millettir, devletin de patronu millettir. Belediye devlet kurumudur. Siyasi olarak başarısız olmasını isterseniz, onun için ona engeller koyarsınız. Oradaki başarısızlığın sonucunda millet eziyet çeker, millete hizmet gitmez, millete o kötülüğü yapmış olursunuz ” dedi.

“KÖRFEZ DERİNLİĞİ 19-20 METREDEN 3-4 METRELERE DÜŞTÜ”

Körfez derinliğinin giderek kaybolduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Normalde Körfez’in derinliği 19-20 metre olması gerekirken şu anda çoğu yerde 3-4 metreye düşmüş durumda. Böyle olunca su akıntısı olmuyor. Akıntı olmayınca Körfez kendini temizleyemiyor. Kirletmemek esas ama kendini temizlemesi için sirkülasyon da şart” dedi.

“PROBLEM SİYASİLEŞTİRİLİYOR”

Sirkülasyon ve navigasyon kanallarının gerekliliğine değinen ve bu yönde alınan kararları hatırlatan Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesi hakkında bilgi verdi. Başkan Tugay, “Körfez’in dip temizlik sorumluluğu bakanlıkta. Sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin, tersanenin denetimi belediyenin yetkisi dışında. Bunların da hesaba katılarak çalışma yapılması gerektiğini söylediğimde Bakan Bey’i biraz tereddütlü gördüm. Çok karışmak istemiyor gibi gördüm. Öyle bir durumda da biz gerekeni yaparız da dedim ama izin verilmesi lazım. Hükümet tarafından CHP’li belediyeye karşı malzeme olarak dursun diye bu problem siyasileştiriliyor” açıklamasında bulundu.

“TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI ZİNCİRİ AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Yürütülen sosyal hizmetlere değinen Başkan Tugay, “Halkın Bakkalı uygulamasını daha önceki tanzim satışların olduğu gibi kapsamlı şekle çevireceğiz. Daha etkili bir tanzim satış mağazalar zinciri açmayı planlıyoruz. Sadece kooperatifler değil Türkiye’nin her yerinden uygun fiyatlı ürünleri alacağız, vatandaşımıza çok düşük bir kar marjıyla adeta kar etmeden satacağız. Amacımız sosyal destek sağlamak olacak” açıklamasında bulundu.

“YENİ NESİL TROLEYBÜSLER KULLANACAĞIZ”

Kentteki ulaşım politikası hakkında da konuşan Başkan Tugay, “Buca Metrosu son hızla devam ediyor. 2 sene içinde bitirip hizmete almayı planlıyoruz. Bu sene 620 yeni otobüs alacağız. Hatlarda yeni nesil troleybüs kullanacağız. Modern çağdaş ve sağlam araçlar. Ulaşımda biraz daha çeşitlilik sağlamak, konfor sağlamak için çalışmaları yürütüyoruz. Deniz ulaşımımız var. Bazı yeni gemiler almayı, elektrikli feribotlar almayı düşünüyoruz” dedi.

“SOSYAL KONUT PROJESİ BİR-BİR BUÇUK AY İÇİNDE BAŞLIYOR”

Seçim sürecindeki vaadi olan sosyal konut projesine ilişkin güncel durumu paylaşan Başkan Tugay, “5 yıl içinde 25 bin sosyal konut yapacağım demiştim. Bu konuda çok ciddiyiz. Arkadaşlarımız Menemen’de bir proje çalışıyor. En az 3 bin konutu Menemen’de yapacağız. İzmir’de kiralar yüksek, ev alınamıyor. Bizim konuta ihtiyacımız var. Konut yapanlar, özel sektör, lüks konut yapıyor. Uzun zamandır sosyal konut açısından eksiğimiz var. TOKİ’nin yaptığı birkaç proje var ama ne yazık ki yetmiyor. ‘25 bin konut yapacağız’ dediğimde inanmıyorlar ama yapacağız. Bir bir buçuk ay içinde başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“BİR ARTI BİR İKİ EDİYOR YA BİZDE BİRLER YAN YANA GELİNCE ON BİR EDECEK”

Başkan Tugay ayrıca, “İzmir’in kent yapısı içindeki sağlıksız her şeye müdahale edeceğiz. Hepsiyle ilgili planlarımızı, programımızı hazırladık. 2025 bizim için önemli bir yatırım yılı olacak. Bütçemizin yüzde 35’ini tamamen yatırıma ayırdık. Göreve başladığımdan beri mali disiplini sağlamak adına önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Bize verimli kaynak kullanımı lazım. 1 artı 1 iki ediyor ya, bizde 1 ve 1 yan yana gelecek 11 edecek. Böylesine bir kaynak kullanımı planlaması yaptık” açıklamasında bulundu.