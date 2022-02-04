Çerçioğlu: Altyapı yatırımları devam edecek

04 Şubat 2022 Cuma, 06:11

Başkan Çerçioğlu, “Küresel ısınma ile kentlerde yaşanan olağan dışı doğa olayları da artış gösteriyor. Kentleri daha dirençli hale getirmek için de geleceği öngörerek altyapıda uzun ömürlü işlere imza atmak gerekiyor. Bu anlayışla içme suyundan, yağmur suyuna, kanalizasyondan atık su arıtma tesisine kadar birçok altyapı işinde ekiplerimiz projelerini gerçekleştirecekler. Her şeyin en güzelini hak eden Aydınımız için yatırımlarımız dün olduğu gibi bugün ve yarın da artarak devam edecek” diye konuştu.

ASKİ ekipleri de bu kapsamda, Didim’in kanalizasyon hatlarına kalıcı ve uzun ömürlü hatlar oluşturmak için tek kalemde 88.5 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyor. Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinin kanalizasyon ana kuşaklama yapım işi ile hattın altyapı ağı baştan sona yenilenecek. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerine start verecek olan ASKİ, Buharkent’in altyapımına büyük bir yatırım gerçekleştirmiş olacak. ASKİ bu kapsamda kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapımı için 44 milyon TL, içme suyu inşaatı için 24 milyon TL ve atık su arıtma tesisi için 34 milyon TL yani toplamda 102 milyon TL’lik yatırımı Buharkent’e kazandıracak.

Söke’nin altyapısı için milyonlarca liralık bütçe oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Savuca ve Yenidoğan mahalleleri ve Söke merkez kısmi kanalizasyon projesi için 59.5 milyon TL ve Güllübahçe ilave kanalizasyon yapımı için ise 9.5 milyon TL’lik yatırım yapılarak Söke’ye uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı hizmeti sağlanmış olacak. ASKİ, Köşk’te 54 milyon lira bedelle Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilecek.