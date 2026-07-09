Çerkezköy’de zincir marketlerden mama hırsızlığı: 'Yemek için çaldık' dediler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zincir marketlerden 20 bin lira değerinde bebek maması çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilip yakalanan Damla K. ve Yonca G. tutuklandı. ‘Hırsızlık’ suçundan kayıtları olan 2 şüphelinin mamaları yemek için çaldıklarını söylediği belirtildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere ait 4 şubeden bebek maması hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kadının müşteri gibi girdikleri marketlerde, raflardaki bebek mamalarını çantalarına koyduğu ve ücretini ödemeden ayrılıp, kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştıklarını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Damla K., Yonca G. ve G.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy'e getirilen 3 şüphelinin marketlerden yaklaşık 20 bin lira değerinde bebek maması hırsızlığı yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Damla K. ile Yonca G. tutuklandı, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ‘Hırsızlık’ suçundan kayıtları olan şüphelilerin, ifadelerinde bebek mamalarını yemek için çaldıklarını söyledikleri belirtildi.