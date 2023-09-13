Çeşme Belediye Başkanı Oran adaylığını duyurdu

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 2024 yerel seçimlerde CHP den aday olacağını açıkladı. Oran, "En yüksek oyla kazanacağınız" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:43
Çeşme Belediye Başkanı Oran adaylığını duyurdu
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1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali'nin basın toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP'den aday olacağını açıkladı.

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