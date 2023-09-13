Çeşme Belediye Başkanı Oran adaylığını duyurdu
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 2024 yerel seçimlerde CHP den aday olacağını açıkladı. Oran, "En yüksek oyla kazanacağınız" dedi.
1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali'nin basın toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP'den aday olacağını açıkladı.
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