Çeşme Belediye Başkanı Oran: Tüm plajlara talibiz
Kıyıların ranta açılarak “beach club” adı altında fahiş fiyatlarla hizmet vermeleri nedeniyle yurttaşların isyanına kulak veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2019 yılında bakanlığa başvurduklarını belirterek, “Plajları, deniz kenarlarını halka açmak isteyen hükümetimiz Çeşme Belediyesi’ni kullanabilir. Çeşme’deki bütün koyları işletmeye talibiz” dedi.
AKP iktidarının kıyı ve plajları ranta açması ve koyları işletmelerle kapatılması ardından yurttaşların Çeşme’de başlattığı “Havlu Hareketi” sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Gücücek Koyu dahil tüm plajlara talip olduğunu söyledi.
CEVAP VERMEDİLER
Göreve geldiği 2019 yılında bakanlığa başvurduklarını ve hâlâ cevap alamadıklarını aktaran başkan Oran, “Göcücek Plajının Çeşme Belediyesi’ne kiralanması sadece Göcücek değil 5 tane plajın daha Çeşme Belediyesi’ne kiralanması ile ilgili 2019 yılında bakanlığa dilekçemizi vermiştik. Maalesef bununla ilgili olumlu görüş gelmedi. Ama Çeşme Belediyesi’nin plajları işletmesi ile ilgili referansı Ilıca Plajı’dır. Mavi bayraklı Ilıca Plajı, halka açık, ücretsiz olarak Çeşme Belediyesi tarafından gayet vatandaşların memnuniyeti ile işletiliyor. Plajları, deniz kenarlarını halka açmak isteyen hükümetimiz Çeşme Belediyesi’ni kullanabilir. Çeşme’deki bütün koyları işletmeye talibiz” diyerek bakanlıktan cevap beklediklerini söyledi.
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