Çeşme Belediyesi’ne operasyonda 10 tutuklama: Aralarında Başkan Yardımcısı Durmaz da bulunuyor!

Çeşme Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz’ın da bulunduğu 10 kişi, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. ile İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. de yer aldı.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı O.G. ile belediyede büro memuru olarak görev yapan D.S.Y. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kişiler, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.