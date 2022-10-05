Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndan artık denize girilebilecek

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:26

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme’de gerçekleştirdiği meydan düzenlemesinin son etabıyla ilçenin çehresini değiştirdi. Yapılan ‘Güneşlenme Terasları’ ile Cumhuriyet Meydanı’nı denizle buluştu. Toplam 1500 metrekare alanda, içerisinde 8 tane Anıt Zeytin Ağacı olan Güneşlenme Teraslarına ahşap koltuklar yerleştirildi. Kompozit deck kaplama yapılan alanda çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Güneşlenme Terasları ile Cumhuriyet Meydanı’ndan denize girilebilecek.

Çeşme Belediye şirketi ÇEŞTUR A.Ş bünyesinde açılan Teras Kafe ile de vatandaşlar Çeşme’de olmanın keyfine varacak.

Çeşme Kalesini denizle ve mavi ile buluşturan Oran, “Her şey söz verdiğimiz gibi… Cumhuriyet Meydanı’ndan vatandaşlarımız artık denize girebilecek. Teras Kafe’de 3 liraya çay, 6 liraya kahve içebilecek. Güneşlenme Teraslarımız Çeşmemiz’e çok yakıştı, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.