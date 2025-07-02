Çeşme’de yangın büyüdü: 3 mahalle tahliye edildi

Önce Menderes, ardından Seferihisar’da günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir’in bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı.

Ildır Mahallesi’nde bugün saat 13.40’da ziraat alanında çıkan ve ormana sirayet eden yangına ilk müdahale saat 13.55’de yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 18 helikopter havadan alevleri söndürmeye çalışırken, karadan da 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekipler alevlerin daha da yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.

Bu arada gece gündüz Seferihisar bölgesinde hem yangınla mücadele eden hem arama kurtarma faaliyeti yürüten gönüllü ekiplerden bazılarının Çeşme ilçesine hareket ettiği öğrenildi.

Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor. Öte yandan, bölgedeki bazı yazlık evlerin tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.