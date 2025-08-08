Çeşme’deki 'Ballı takas' mahkemelik oldu

Kamuoyunda “Ballı takas” olarak duyulması sonrası Çeşme Yarımada Çevre Derneği, 1,3 milyar TL’lik kamu zararı olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirket ortağı Mehmet Bilal Kaya, kamu görevlileri ve savcılıkça re'sen tespit edilecek diğer kişiler hakkında nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, hakkı olmayan yere tecavüz ve suçlamalarında şikayette bulunulurken, Malatya'da değeri düşük dükkanların, İzmir Çeşme'deki yüksek değerli 5 hazine arazileriyle gerçek piyasa değerlerinin çok altında bir bedelle takas edilerek kamunun zarara uğratıldığı belirtildi.

Suç duyurusunda, durumun soruşturulması, şüphelilerin cezalandırılması ve ilgili şirketlere güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.

MALATYA’DAKİ DÜKKA FİYATI ARTTI ALAÇATI’DAKİ ARSA FİYATI AZALDI

Çeşme’deki alanların "Rezerv Yapı Alanı" olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devredilen bazı araziler olduğu belirtilirken, arazilerin deniz kıyısında konumlanmış, otel, villa ve lüks site yapımı için elverişli, paha biçilemez derecede değerli ve rayiç değerleri oldukça yüksek araziler olduğu belirtildi.

Şirket İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Malatya'daki 187 adet dükkanın emlak piyasasındaki gerçek değerinin 7-10 milyon TL civarında olmasına rağmen, bu dükkanların toplam değerinin 1 milyar 990 milyon TL olarak gösterildiği öne sürülen suç duyurusunda Alaçatı'daki 39 bin 299 m²'lik parselin metrekaresi 5 bin 500 TL civarında değerlendirildiği, ancak bölgedeki bir arazinin metrekare değerinin 100 bin ila 150 bin TL arasında olduğu belirtildi.

Suç duyurusunda TOKİ iştiraki GEDAŞ’ın söz konusu arazinin değerinin minimum 20 kat daha düşük gösterdiği, sadece bu tek parsel için oluşabilecek kamu zararının en az 3 milyar TL'ye ulaşabileceğinin altı çizildi. Hazineye ait toplam 324 bin m² olan 15 parselin gerçek piyasa değerinin, uzman görüşlerine göre en az 3 milyar 415 milyon TL olduğu; bu takas işleminden doğan kamu zararının yaklaşık 1 milyar 360 milyon TL olduğu belirtildi.