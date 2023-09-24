Çeşme Festivali’nde Ege coşkusu

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:58

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:58

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali’nin üçüncü günü çeşitli etkinliklere sahne oldu. Abou Khalil ve Salih Nazım Peker'in Ud’un Sesi: Akdeniz Müziği ve Kültüründe Ud’un Rolü” konulu söyleşi ile başlayan festivalin üçüncü günü Çeşme Belediyesi Bando performansı ile devam etti.

Çankaya Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri ve flamenko dans gösterileri ile süren festivalde Lübnanlı ud ve flüt sanatçısı ve besteci Rabih Abou-Khalil, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlara müzik ziyafeti verdi.

Abou-Khalil'in ardından sahne alan ünlü şarkıcı Ege’nin performansıyla keyifli anlar yaşadı. Kendi şarkılarının yanı sıra 90'ların sevilen parçalarını seslendiren Ege, festival coşkusu doruğa çıkardı.

100. YIL MARŞINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın eşi Nuriş Oran’la yaptığı dans performansı yurttaşlardan büyük alkış aldı. Şarkıcı Ege 10. Yıl Marşı ve söz ve bestesini kendisinin yaptığı 100. Yıl Marşı'nı ilk kez de Çeşmelilere söylerken yurttaşlara kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını salladı. ,

Gecenin sonunda Başkan Oran, eşi Nuriş Oran’la birlikte sahneye çıkarak sanatçı Ege’ye çiçek sundu ve 100. Yıl Marşı'na eşlik etti.

Festival, bu akşam Çeşme Amfi Tiyatrosu’nda saat 21.30’da gerçekleşecek Chico & The Gypsies konseriyle sona erecek.