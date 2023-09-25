Çeşme Festivali’nde müthiş final

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:45

Bu sene ‘Akdeniz’ teması ve “Çeşme Eylül’de güzel” sloganıyla düzenlenen Çeşme Festivali, dört gün boyunca yurttaşlara unutulmaz günler yaşattı. Çeşme'nin birçok noktasında gün boyu düzenlenen etkinliklerin yanı sıra her akşam ünlü isimler sahne aldı.

Festivalin son günü, Çeşme Belediyesi Bando ekibi ve Çankaya Beleditesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan etkinlikler Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen dans ekibinin yerel danslarıyla sürdü.

SUNAY AKIN CUMHURİYET’İ ANLATTI

Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde sahne alan Sunay Akın sevenleriyle buluştu. Akın’ı sahneye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran davet etti. Sunay Akın sahende cumhuriyet sayesinde elde edilen kazanımları anlatarak cumhuriyetin 100. yılının önemine dikkat çeken bir söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Oran etkinlik sonnda Sunay Akın'a çiçek sunarak yeni kültür sanat merkezinin açılışına davet etti.

Akın’ın ardından sahneye çıkan Salut De Smyrne tarihi mekanda müzik dinletisi sundu.

KAPANIŞ CHICO & THE GYPSIES İLE

Festivalin finali ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve şarkıcı Ege’nin de katıldığı konser öncesi Çeşme Festivali’nin 80’lerde temelini atan prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Ege ile sahneye çıkarak yurttaşları selamladı. Oran, Özerman’a plaket ve çiçek takdim etti. Başkan Oran’ın Fransızca olarak sahneye davet ettiği Chico & The Gypsies performansıyla da yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Rumba catalana, flamenko ve Latin pop ve rock ezgilerinde dans eden yurttaşlar grubu ayakta alkışladı. Fransızca ve İspanyolca şarkılara Oran da eşlik etti. Etkinliğin sonunda şarkıcı Ege de sahneye çıkarak Chico & The Gypsies ile beraber bir şarkı söyledi.