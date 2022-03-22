Çeşme'de kaçak yapılar yıkıldı
Çeşme Kalesi önünde ve Kervansaray karşısındaki kaçak yapılar kaldırıldı. Açılan binlerce metrekarelik alana Kent Meydan Projesi inşa edildi.
Turizm cenneti Çeşme’de, yıllardır kangren haline gelen Çeşme Kalesi önünde ve Kervansaray karşısındaki kaçak yapılar kaldırılarak, 23 bin metrekare alan üzerine Kent Meydan Projesi inşa edildi. Mayıs ayı sonunda bitmesi bekleyen projenin maliyeti ise 4 milyon 448 bin TL.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “50 yıllık vizyon projesi” dediği Kent Meydan Projesi’nin ayrıntılarını Cumhuriyet’e anlattı. Oran, Bu proje yeşil ve maviyi öne çıkaracak ve deniz ile buluşturacak. Çeşme’yi 12 ay yaşayan turizm kenti haline getirmek istiyorum” dedi.
NELER YAPILDI?
Telekom fiber optiği, İZSU yağmur suyu hatlarını, Gediz, elektriği yerin altına aldı. Pargalı İbrahim’in hamamını Çeşme Belediyesi yeniledi. Küçük Cami önündeki 25-30 senelik kafe yıkıldı. 25 yıldır kaldırılamayan Lunapark kaldırıldı.
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