Çevre Kanunu'nu için TBMM'ye teklif sunuldu: İmar Yasası'nda değişiklik
İmar Yasası’nın planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması başlıklı maddesini konu edinen teklifle “imar planlarında bina yükseklikleri en çok: serbest olarak belirlenemez” hükmüde değişiklik öngörüyor.
AKP, TBMM’ye tam adı “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan torba teklif sundu. Teklifle İmar Yasası’nın planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor.
İmar Yasası’nda, “imar planlarında bina yükseklikleri en çok: serbest olarak belirlenemez” hükmü yer alıyor. Teklif bu hükümde değişiklik öngörüyor. Buna göre, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları yükseklik kısıtlamasına tabi olmayacak. Neden böyle bir düzenlemeye gereksinim duyulduğu maddenin gerekçesinde de net olarak açıklanmadı. Gerekçede, imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceğine dair düzenlemenin, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları bakımından uygulamada sıkıntılara yol açtığı belirtildi. Bu konuda İmar Yasası’ndaki tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığını da dile getirildi.
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