Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı’na başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Nisan 2026 günü saat 23.59.59’a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu ile https://kariyerkapisi.gov.tr

adresi üzerinden belirtilen takvimde aktif hale gelecek başvuru ekranından gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı başvurusunda bulunacak adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümünden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından en az dört yıllık lisans mezunu olmaları şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS P48 puan türünden en az 70 puan alınmış olması ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan kişi başı 750 TL (KDV dahil) sınav katılım ücreti alınacak. Ücret ödeme ve sınav kaydı işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, e-Devlet şifreleriyle https://ais.gazi.edu.tr

adresine giriş yaparak “e-Devlet ile Giriş Yap” seçeneği üzerinden sisteme üye olacak ve gerekli bilgileri eksiksiz şekilde dolduracak. Sisteme kayıt yaptırıp ücretini ödeyen adayların ayrıca başka bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.

Sınav katılım ücretini yatırmayan adaylar ise sınava kabul edilmeyecek.

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Yazılı sınav, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te Ankara’da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. 120 dakika sürecek sınavda adaylara iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından toplam 80 soru yöneltilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, kadro sayısının dört katına kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı listesi ise yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.