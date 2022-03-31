Çevreciler duyurdu: Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümü başladı!
Ekolojist Avukat Arif Ali Cangı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanında YK Enerji Şirketi tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesine başlandığını duyurdu.
Ekolojist Avukat Arif Ali Cangı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de aylardır köylülerin korumak için nöbet tuttuğu Akbelen ormanında, zeytin ağaçlarının YK enerji tarafından sökülmeye başlandığını duyurdu.
Cangı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Danıştay 8. Daire bir türlü yürütmeyi durdurma kararını vermedi. YK Enerji Şirketi de bunu fırsat bildi, İkizköy'de zeytinleri sökmeye kalkıştı.Yasaya açıkça aykırı bu işe kim izin verdi? İzin verenlerin, göz yumanların idari ve cezai sorumlulukları olacaktır. Yasa çok açık "Zeytincilik sahaları daraltılamaz", gerekçesi ne olursa olsun zeytinler"izinsiz kesilemez, sökülemez" dedi.
İkizköylüler, 35 bin zeytin ağacının kömür enerjisi için yok edilmeye çalışıldığını belirterek aylardır ormanlarını korumak için nöbet tutuyor.
Ayrıntılar gelecek...
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