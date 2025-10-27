Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cezaevi firarisi 7 yıldır saklandığı depoda yakalandı

Cezaevi firarisi 7 yıldır saklandığı depoda yakalandı

27.10.2025 15:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Cezaevi firarisi 7 yıldır saklandığı depoda yakalandı

Ankara’da 11 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari S.Ü., 7 yıldır saklandığı su satış ofisinin deposunda yakalandı. 24 farklı suç dosyası bulunan S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Ankara'da 11 ayrı suçtan hakkında 35 yıl 1 ay hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi S.Ü., 7 yıldır saklandığı su satış ofisinin deposunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 12 Ocak 2018 tarihinden beridir cezaevi firarisi olan S.Ü.'nün izine ulaşıldı.

24 farklı suç dosyası bulunan, 'Dolandırıcılık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Tehdit', 'Resmi belgede sahtecilik' gibi 11 ayrı suçtan da hakkında 35 yıl 1 ay hapis cezası kararı bulunan firari suçlu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.Ü., işlemlerin ardından cezaevine sevk edilecek. 

İlgili Konular: #CEZAevi