Cezaevi firarisini kaçırmaya çalıştılar: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınmak istenen M.A.’yı akrabaları kaçırmaya çalışınca arbede yaşandı. 2 polisin hafif yaralandığı olayda havaya ateş edilerek grup dağıtılırken, M.A. gözaltına alındı.

Cezaevi firarisini kaçırmaya çalıştılar: 2 polis yaralı
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 20:31

Olay, Sur ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalıştı.

2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı.

Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Etiketler: #madde #Hapis Cezası #ceza

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