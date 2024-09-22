Cezaevi firarisini kaçırmaya çalıştılar: 2 polis yaralı
Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınmak istenen M.A.’yı akrabaları kaçırmaya çalışınca arbede yaşandı. 2 polisin hafif yaralandığı olayda havaya ateş edilerek grup dağıtılırken, M.A. gözaltına alındı.
Olay, Sur ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.
Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalıştı.
2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı.
Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #madde #Hapis Cezası #ceza
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