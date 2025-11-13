Cezaevinde skandal ölüm iddiası: Sağlık görevlilerine soruşturma açıldı

Olay, Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda geçtiğimiz ekim ayında meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı hapis yatan ve cezasını tamamlamaya 5 ay kalan Nahit Çakıroğlu isimli mahkum, sabah erken saatlerde rahatsızlandı.

Durumu gören diğer mahkumalar ise olayı cezaevi yönetimine bildirerek yardım istedi. Yöneticiler ise 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk sağlık ekibi iddiaya göre, Çakıroğlu'na müdahale yerine "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" tavsiyesinde bulunarak kurumdan ayrıldı.

Ancak bir süre sonra tekrar fenalaşan Çakıroğlu için tekrar ambulans çağrıldı. Gelen ikinci sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu hayatını kaybetti.

"SAĞLIK GÖREVLİLERİ EŞİME 'TANSİYONUN DÜŞMÜŞ, TUZLU AYRAN İÇ GEÇER' DİYEREK GERİ GİDİYORLAR"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çakıroğlu'nun karısı Birsen Çakıroğlu, eşinin ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek, "Eşim cezaevinde 5 aydır yatmaktaydı. 25 Ekim 2025 günü sabah eşim hastalanıyor. Kolunun uyuştuğunu, kalbinde ağrı olduğunu söyleyerek mahkumlardan ambulans çağırmasını istemiş. Mahkumlar olayı yönetime bildirip 15 dakika içerisinde ambulans geliyor. Gelen ambulanstaki sağlık görevlileri eşime, "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" diyerek geri gidiyorlar. Eşim sonra düşüp bayılıyor. Mahkumlar eşimi ranzasına kaldırıp yatırıyor ardından tekrar yönetime bilgi veriyorlar. Ancak infaz koruma memurları 'Yemekten sonra ilgileniriz' diyorlar" diye konuştu.

"BENİM CANIM YANDI ADALET YERİNİ BULSUN, 5 ÇOCUĞUMLA KALDIM"

Eşini ölüme götüren süreci gözü yaşlı anlatan Birsen Çakıroğlu, eşinin ölümünde sorumluluğu olan infaz koruma memurları ile sağlık görevlilerinden şikayetçi olduğunu ifade etti. Çakıroğlu, "Bir başka mahkum eşimin yanına gidip ‘hadi ağabeyi yemek yiyelim' dediğinde eşimin ranzasında mosmor olmuş cansız bedeni ile karşılaşıyor. Bunun üzerine eşimi battaniyeye sarıp baş memurluğa götürüyorlar. Bunun üzerine yönetim tekrar ambulans çağırıyor ve gelen ambulansla eşim hastaneye kaldırılıyor. Kalbi duran eşime sağlık görevlileri ambulansla hastaneye götürürken yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıyorlar. Hastanedeki doktorlar bana eşimin beyninin bu esnada yoğun hasar gördüğünü söyledi. Eşime karşı 45 dakika süren bir ihmal söz konusu. Ben bu olayda sorumluluğu olan infaz koruma memurları, gelen sağlık ekibinden herkesten şikayetçiyim. Benim canım yandı adalet yerini bulsun, 5 çocuğumla kaldım. Kimse benim çektiğim acıyı çekmesin. Tanık olan mahkumlarla görüştük ve hepsi savcılıkta ifade verdi" dedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Aile üyeleri, soruşturmanın ‘taksirle ölüme neden olma ve görevi kötüye kullanma, ihmal' suçlaması üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ettiler.

Olayla ilgili ayrıca Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çakıroğlu'na ‘tuzlu ayran iç' diyerek olay yerinden ayrılan sağlık görevlileri B.E.K., E.C., A.O.Ç., hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.