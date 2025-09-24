Cezaevindeki Orkun Özeller’den Cumhuriyet’e mektup... 'SDG' uyarısı yaptı: 'Operasyon kaçınılmaz'

Çözüm sürecine ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 7 gündür tutuklu bulunan emekli albay Orkun Özeller, cezaevinden Cumhuriyet’e mektup yolladı.

Teröristbaşına kurucu önder denmesine ve ülkemize hiçbir fayda getirmeyecek Bahçeli’nin başlattığı sürece karşı olduğunu belirtmesinin MHP ve DEM’de rahatsızlık yarattığını söyleyen Özeller, “Fakat bu rahatsızlığın sözde milliyetçiler cenahında tezahürü her türlü iftira, hakaret, tehdit boyutunda oldu. Ben içerideyken de yakınlarıma yönelik bu çirkin yaklaşım sürüyor” dedi.

Mektubunda kendisini hedef yapanların başında Üzeyir Çakmaktaş’ın geldiğini söyleyen Özeller, “Toplum bu kişiyi Sinan Ateş’in ailesine yönelik terbiye dışı paylaşımlardan tanıyor. Hakkımda hakarete varan ve hedef gösteren ifadeler kullanıyor. Ayrıca kendisinden geçmişten Süleyman Soylu ile ilgili anlattığı iddiaları kamuoyuyla da paylaşmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’ye operasyon yapılması gerektiğini de belirten Özeller, “Ertelenecek bu harekât, SDG’nin hava unsurlarını tamamlamasından sonra kaçınılmaz olacak ve İsrail’in direktifiyle saldıracaklar” uyarısında bulundu.