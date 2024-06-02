Cezaevinden 1 ay önce çıktı, motosiklet çaldı
İzmir'de motosiklet çaldıktan sonra operasyonla yakalanan O.Y.K.'nin, 1 ay önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Şüpheli yeniden tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bornova'da 30 Mayıs'ta park halindeki bir motosiklet çalındı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin O.Y.K. olduğunu ve 1 ay önce cezaevinden çıktığını belirledi. O.Y.K., dün kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.Y.K. işlemleri sonrası tutuklandı.
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