Cezaevinden 1 ay önce çıktı, motosiklet çaldı

İzmir'de motosiklet çaldıktan sonra operasyonla yakalanan O.Y.K.'nin, 1 ay önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Şüpheli yeniden tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:14
Cezaevinden 1 ay önce çıktı, motosiklet çaldı
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Bornova'da 30 Mayıs'ta park halindeki bir motosiklet çalındı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin O.Y.K. olduğunu ve 1 ay önce cezaevinden çıktığını belirledi. O.Y.K., dün kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.Y.K. işlemleri sonrası tutuklandı.

 


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