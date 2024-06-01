Kuyumcudan 47 bin TL'lik 'kolye' hırsızlığı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde H.B.’nin girdiği kuyumcudan el çabukluğu ile 47 bin TL değerinde kolye çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:50
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Olay, 11 Mayıs günü İzmit ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın kolyelere bakmak istedi. Çeşitlere bakan kadın, 47 bin TL değerinde kolyeyi el çabukluğu ile çantasına attı.

Kuyumcu, kadın gittikten sonra kolyenin eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin H.B. isimli kadın olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Düzce’de olduğu tespit edilen H.B., 30 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. H.B.’nin yapılan sorgusunda benzer suçlardan 44 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.B., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yaptığı sırada H.B.’nin vitrin üzerinde duran mankenden kolyeyi incelediği, ardından da el çabukluğuyla alıp telefonunun arkasına sakladığı görüldü.


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