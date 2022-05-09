Cezaevinden izinli çıktı, kırmızı ışıkta bekleyen araca silahla saldırdı
Kars'ta cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, husumetlilerinin bulunduğu kırmızı ışıkta duran otomobile tabancayla ateş etti. Saldırıda sürücü Yunus Kaplan öldü, yanındaki akrabası yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi’nde, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, aralarında husumet olduğu öğrenilen Yunus Kaplan'ın 35 ZRR 35 plakalı otomobilini takip etti.
Otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada Gökmen Işık, tabancayla ateş etmeye başladı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırıda Yunus Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti, akrabası Y.K. yaralandı. Y.K., ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Savcının olay yeri incelemesinin ardından Yunus Kaplan'ın cenazesi Harakani Hastanesi morguna kaldırıldı, Gökmen Işık gözaltına alındı.
Video Haberler
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi