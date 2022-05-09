Cezaevinden izinli çıktı, kırmızı ışıkta bekleyen araca silahla saldırdı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:29

Cumhuriyet Caddesi’nde, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, aralarında husumet olduğu öğrenilen Yunus Kaplan'ın 35 ZRR 35 plakalı otomobilini takip etti.

Otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada Gökmen Işık, tabancayla ateş etmeye başladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıda Yunus Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti, akrabası Y.K. yaralandı. Y.K., ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından Yunus Kaplan'ın cenazesi Harakani Hastanesi morguna kaldırıldı, Gökmen Işık gözaltına alındı.