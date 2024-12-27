Cezaevinden kaçtı... 133 yıl hapisle aranan firari Ankara'da yakalandı
Kırşehir’de cezaevinden kaçan ve hakkında 133 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara’da yakalandı.
Kırşehir’de işlediği farklı suçlar nedeniyle hakkında 133 yıl hapis cezası verilen M.B.’nin (50) sevk edildiği cezaevinden firar ederek Ankara’ya kaçtığı tespit edildi.
Şahsın mesleğinin pazarcılık olması nedeniyle Sincan ve Etimesgut bölgelerindeki pazar yerlerinde çalışma başlatılarak, özel ekip kuruldu. Ekipler, Etimesgut’taki bir pazar yerinde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı.
Takip edildiğini anlaması üzerine kaçmaya başlayan şüpheli ile polis arasındaki kovalamacanın ardından yakalanan kişinin M.B. olduğu belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Yol kesmek, hırsızlık, silahla yağma gibi pek çok suça karıştığı öğrenilen şahıs, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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