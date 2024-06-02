CHP 2 fark ile kaybetmişti: Tekrarlanan seçimde sonuçlar belli oldu!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 20:14

Güncelleme: 02.06.2024 - 20:14

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştarın beldesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy aldı.

CHP'nin 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı itirazı üzerine YSK, Büyükkarıştıran beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 6 belediye başkan adayının yarıştığı ve 4 bin 950 seçmenin bulunduğu Büyükkarıştıran'da, bugün 3 okulda 16 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.

Partililere teşekkür konuşması yapan Çamlıca, 2 ay gibi kısa bir sürede çok çalıştıklarını belirterek, "Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ayrımcılık yok. Tüm vatandaşlarımızın belediye başkanıyım" dedi.