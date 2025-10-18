CHP 39. Olağan Ankara İl Kongresinde Ümit Erkol, 418 oy alarak yeniden il başkanı seçildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.10.2025 19:20:00
ANKA
CHP’nin 39. Ankara İl Kongresi sona erdi. Kongrede tek aday olarak yarışan Ümit Erkol, kullanılan 461 oyun 418’ini alarak yeniden il başkanlığı görevine seçildi

CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 418'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi. Kongrenin toplam delege sayısı ise doğal delegelerle birlikte 650'ydi.

 

