CHP, Adalet Bakanlığı’nın manipülasyonunu paylaştı, Cumhuriyet dezenformasyonun raporuna ulaştı: Basın aracılığıyla organize algı operasyonu!

CHP, Adalet Bakanlığı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in verdiği ek ifadesine ilişkin dezenformasyon yaptığını ileri sürdü. Partinin İletişim, Basın ve Medya Kanalı’nın (CHP İletişim) sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda bakanlığın basın müşavirliğinden gazetecilere Böcek’in gelininin verdiği ifadelerin bir bölümünün değiştirilerek gönderildiği belirtildi.

‘BAKANLIK KUMPASÇILIK YAPAR MI?’

Söz konusu hesaptan yapılan paylaşımda; Böcek’in gelininin verdiği ifadelerde bir bölümün altının çizilmiş olmasına dikkat çekildi. Gönderide; “Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı? Bugün suçüstü yakalandılar. Bakanlık Basın Müşaviri, ‘Word’ dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ediyor. Orijinal PDF dosyalarına bakınca yapılan değişiklikler tek tek ortaya çıkıyor. Üstelik cımbızladıkları yalanların altını renkli kalemlerle çizecek kadar da pervasızlar. Bu kirli operasyonları yürütenleri, yargıya güveni yerlere düşürenleri milletimiz çok iyi tanıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘ZUHAL BÖCEK’İN İFADELERİ DEĞİŞTİRİLDİ’ İDDİASI

Paylaşımda; Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in ifadesindeki “Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. ‘O kadar para verdik halen açıklanmadı’ şeklinde sitem ediyordu” ve “O kadar para verdik halen açıklanması şeklinde sitem ediyordu” cümlesinin altının çizili olduğu görüldü.

CHP AVUKATLARI DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLADI

CHP’nin avukatları bakanlığın dezenformasyon çalışmasına ilişkin hazırladığı raporu gazetemiz Cumhuriyet’le paylaştı. Avukatların hazırladığı analiz raporunda; Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ve Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ifadelerine ilişkin bakanlığın basına gönderdiği “word” dosyalarında ifadelerin değiştirildiği kaydedildi.

ÖZKAN YALIM’IN DEĞİŞTİRİLEREK SERVİS EDİLEN İFADELERİ

Analiz raporunda Özkan Yalım’ın ifadelerinde bakanlığın 5 değişiklik yapıldığı belirtildi. Buna göre; Bakanlığın Yalım’ın ifadesinde servis ettiği değiştirilmiş ifadeler şöyle:

‘BAHÇE DUVARI MANİSA OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ’

“Eve yaklaşınca Özgür Özel’i whatsapp üzerinden aradım. (...) Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım” ifadesi; “Bu paranın 200 bin TL’sini Manisa’daki evine bıraktım...” şeklinde servis edildi. Raporda buna ilişkin; “İşaret ettiğin en kritik yer tam burası. Koca bir parti liderinin, 200 bin TL nakdi sokaktan geçen herhangi birinin alabileceği ‘bahçe duvarı üzerine bir poşetle’ bıraktırması akıl dışıdır” değerlendirmesi yapıldı.

YASAK AŞK, AİLEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ!

Yalım ifadesi kapsamında; Özgür Özel’in istediği bir çanta için “Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum” deniyor. Ancak bakanlıktan geçilen word dosyasına bu kısım; “Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel’in ailesine hediye çantalar gönderdim” şeklinde servis ediliyor. CHP’li avukatlar ise bu ifade değişikliğini; Yalım’ın söz konusu ifadesinde bir ‘yasak aşk’ manşeti verdirme amacı güdüldüğünü; ancak bakanlık basınının bu ifadenin konuyu magazine edip ciddiyetsizleştireceğini düşünerek ‘aile’ konusuna çevrildiğini değerlendiriyor.

‘OLAY EVRAKLI BİR YOLSUZLUK MİZANSENİNE ÇEVRİLMİŞ’

Raporda Yalım’ın değiştirildiği saptanan bir diğer ifadesinin ise Özgür Özel’in aracına ilişkin Yalım’ın ile Özer’in şoförleri arasında geçtiği iddia edilen diyaloğu olduğu kaydedildi. Rapora göre; Yalım’ın ifadesinde diyalog “Genel başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli mercedes v300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel’in talimatı olduğu” biçiminde geçiyor. Ancak bakanlığın basına servis ettiği şekli ise “Her iki aracın dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir. Bu süreçte her iki aracın VIP dönüşüm faturalarının tek fatura olarak düzenlenerek Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi tarafından ödendiğini biliyorum” biçiminde. Raporda bu değişiklik için de “Genel Başkan, Belediye Başkanı’na talimatını iki şoförün dedikodusu üzerinden vermez. Bu kurgu o kadar zayıf ki, kumpası tasarlayanlar basına verirken şoförleri devreden çıkarmış ve olayı evraklı bir yolsuzluk mizansenine çevirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL’İ AKLAYAN ‘SAAT’ AYRINTISI MAKASLANMIŞ!

Bununla birlikte bakanlığın word dosyalarında; basında da tartışma konusu olan “saat” konusuna ilişkin Yalım’ın saatin ucuz olduğunu teyit ettiğini detaylıca anlattığı kısmın, “kendisine de bir saat hediye ettim” şeklinde makaslandığı belirtildi. Raporda bu kısım için “PDF metni ironik bir şekilde saatin ucuz olduğunu ve basındaki iddianın asılsız olduğunu kanıtlıyor. Kumpasçı zihniyet, Özgür Özel’i aklayan bu spesifik fiyat ve diyalog bilgisini silerek, metni sadece ‘pahalı bir saat rüşveti alındı” algısına hizmet edecek hale getirmiştir” değerlendirmesine yer verildi.

‘GAZETECİLERİN OLAYI TEYİT ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ’

Raporda Yalım’a ilişkin değiştirildiği belirtilen son ifade ise Uşakspor ve araç alımına yönelik olduğu kaydedildi. Buna göre Yalım’ın ifadesinde konu kapsamında “Mehmet Arslan”, “Halil Arslan”, “Meral Hanım”, “Hasan Doğukan Kurnaz”, “Mustafa Yalım”, “Yaşar Aslan” isimlerini tek tek saydığı, belediye araçlarının tam plakalarını da verdiği belirtiliyor. Bakanlığın hazırladığı word dosyasında ise tekmil isimlerin silinip “bazı kişilerden araç alımı için borç aldım”, plakalar yerine de “çeşitli araçların” ifadesi kullanıldığı aktarıldı. Raporda bu kısım için de “Kumpasın en can alıcı noktası ispat edilebilirliktir. UYAP’taki kumpas metninde isimler var; ancak basına verilen metinde isimler siliniyor. Neden? Çünkü o isimler savcılığa çağrıldığında yalan ifade anında çökecektir. Word belgesinde olay ‘bazı kişiler’ denilerek anonimleştirilmiş, böylece gazetecilerin olayı teyit etmesinin önüne geçilmiştir” denildi.

GÖKHAN BÖCEK’İN DEĞİŞTİRİLEREK SERVİS EDİLEN İFADELERİ

Raporda; Gökhan Böcek’in ifadelerinde ise 2 değişikliğin yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Bu kapsamda; para toplanıldığı iddialarına ilişkin Gökhan Böcek’in ifadelerinde “İş adamlarından TL olarak mı yoksa Euro cinsinden mi topladığımı hatırlamıyorum”, “Bu para partili şahıslardan ve iş adamlarından temin edildi” ve “İş adamları bu paraları partiye verdiler” ifadelerinin bakanlığın word dosyasında “iş adamları” kelimesi silinerek; “Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim” cümlesine indirgendiği belirtildi.

‘MUĞLAK BİR TABİRLE HİKAYEYİ DİKMİŞLER’

Bu değişikliğe ilişkin değerlendirmede; “Orijinal UYAP ifadesine ‘iş adamları’ kelimesini kasten sokuşturmuşlar ki, savcılık belediyeden ihale alan herkesin peşine düşüp kurumu felç etsin. Ancak bu metni medyaya aynen verirlerse medya doğal olarak ‘Hangi iş adamları? Ne karşılığı verdiler?’ diye soracaktır. Ortada gerçek bir rüşvet çarkı değil bir kumpas olduğu için isim veremeyeceklerdir. Bu tıkanıklığı aşmak için ‘iş adamları’ ibaresini silip, hukuken ispatı imkansız olan ‘partiye yakın kişiler’ gibi muğlak bir tabirle hikayeyi dikmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

‘WORD DOSYASINDA ZAMAN ALGISI BÜKÜLDÜ’

Böcek’in “Babamla seçimde ne kadar harcadığımızı konuşurken Genel Merkez’e Özgür Özel’in isteği üzerine Veli Ağbaba’ya 1 milyon euroyu verdiğimi söyledim” ifadesinin de “Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım” biçiminde servis edildiği belirtildi. Raporda bu değişiklik ise “Word versiyonunda zaman algısı bükülerek, sanki Veli Ağbaba arar aramaz Muhittin Böcek’e söylenmiş ve Muhittin Böcek de bu 1 milyon euroluk gayrimeşru talebe anında onay vermiş gibi bir algı yaratılmıştır” biçiminde değerlendirildi.

‘ÇARPITMALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR’

Bakanlığın dezenformasyon çalışmasına ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut; “Bakanlık Basın Müşaviri’nin, adliye muhabirlerinin bulunduğu whatsapp ‘Basın Bilgilendirme’ grubuna, tutuklu ifadelerini ‘Word’ dosyaları üzerinden değiştirerek servis ettiği; kamuoyunu yönlendirmeye dönük sistematik bir manipülasyon yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Orijinal PDF kayıtları açıldığında ise yapılan tahrifatlar, çarpıtmalar ve bilinçli müdahaleler tek tek gün yüzüne çıkmaktadır. Daha da vahimi; oluşturdukları siyasi algıyı güçlendirebilmek adına cımbızladıkları bölümlerin altını renkli kalemlerle çizerek servis edecek kadar pervasız bir yöntem izlemeleridir. Bu tablo; hukuk devletiyle, devlet ciddiyetiyle ve kamu görevi ahlakıyla bağdaşmaz” dedi.

‘ADALETİ KORUMASI GEREKENLER MANİPÜLASYONUN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ’

“Karşımızda açıkça organize bir algı operasyonu vardır” diyen Bulut, “Biz bu süreçlerin hukuki değil siyasi olduğunu söylerken tam olarak bunu ifade ediyoruz. Çünkü amaç adaletin ortaya çıkması değil; kamuoyunun yönlendirilmesi, muhalefetin itibarsızlaştırılması ve siyasi operasyonlara zemin hazırlanmasıdır. Adalet Bakanlığı’nın yaptığımız paylaşımın ardından whatsapp gruplarını apar topar kapatması yaşanan panik hâlinin ve suçüstü psikolojisinin açık göstergesidir. Tutuklu ifadelerini dahi manipüle etmekten çekinmeyen bir anlayış, artık tarafsızlığını tamamen kaybetmiştir. Adaleti koruması gerekenlerin manipülasyonun merkezine dönüştüğü bir yerde ne hukuka güven kalır ne de devlet kurumlarına itimat. Türkiye’nin ihtiyacı; siyasi operasyonlar değil, bağımsız ve tarafsız adalettir” ifadelerini kullandı.