CHP aday ofisi için çalışma yöntemini şekillendiriyor: İmamoğlu Silivri’den katkı verecek

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin hükümet politikalarını oluşturmak için kurduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda ofisin yeni dönemdeki yol haritası değerlendirildi. Buna göre ofislerdeki gölge bakanlar, kendilerine bağlı politika kurulları oluşturduktan sonra kış dönemi için kısa vadeli bir çalışma programı çıkartacak. Ardından bir yıllık uzun bir çalışma programı daha hazırlanacak. Bu programın içinde saha çalışmaları, sektör temsilcileriyle buluşmalar, sivil toplum örgütleri ziyaretleri, halk buluşmaları gibi başlıkların yanında CHP’nin iktidar programı için yapılacak çalışmaların hazırılığı da olacak. Bu kapsamda iki haftada bir CHP lideri Özel başkanlığında toplanan gölge bakanlar, düzenli olarak kendi politika kurullarıyla da bir araya gelecek.

ÇALIŞMALAR ALANLARLA BİRLEŞECEK

Aynı alanda çalışabilecek gölge bakanlar, gerekli durumlarda ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Örneğin ekonomi konusunda atılacak adımlarda çalışma hayatından, tarımdan, sanayiden ve hazineden sorumlu gölge bakanlar ortak bir çalışma gerçekleştirecek. Savunma konusunda ise içişlerinden, dış politikadan ve milli savunmadan sorumlu gölge bakanlar birlikte hareket edecek. Ofiste görev alan CHP kurmayları, bu çalışmalar sonucu bir hükümet programı hazırlanacağını belirterek “Programı seçimden önce tamamlayarak insanlara bir an önce CHP iktidarında neler yapacağımızı, yenilediğimiz parti programından biraz daha somut bir halde anlatmak istiyoruz” dedi. Programın seçimden birkaç ay önce kamuoyu ile paylaşılmasının düşünüldüğü aktarıldı.

İMAMOĞLU İÇERİDEN ÇALIŞIYOR

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalara nasıl katkı verdiğine ilişkin konuşan kurmaylar “Elbette zorluklar oluyor ancak avukatlar ve onu ziyaret eden milletvekilleri aracılığıyla notlarını iletiyor. Hazırladığımız çalışmalar da ona ulaşıyor. Ona göre düşüncelerini bize aktarıyor. Bu şekilde görüşlerini almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan; aday ofisi üyelerinin saha çalışmaları kapsamında ilk olarak şubat ayında Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illeri ziyaret etmeyi düşündüğü öğrenildi.