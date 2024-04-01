Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 01.04.2024 - 00:23

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü Yerel Seçimler kapsamında sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen belediye başkanları başta olmak üzere yeni yerel yöneticilerini seçmek için oylarını kullandı. .En çok merak edilen kent olan Ankara'da Anadolu Ajansı'na (AA) göre oyların yüzde 71'i sayıldı. CHP adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş AA verilerine göre yüzde 59 oyla önde. Peki, CHP, Ankara'da kaç belediye kazandı? CHP, Ankara'da hangi belediyeleri kazandı?

CHP ANKARA'DA KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

2019'da Ankara'da 25 ilçenin sadece üçünü kazanan CHP, şu ana kadarki sonuçlara göre 16 ilçede yarışı önde götürüyor.

CHP ANKARA'DA HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

CHP'nin önde olduğu ilçeler Çankaya, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Haymana, Keçiören, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ, Etimesgut, Şereflioçhisar, Kahramankazan, Kalecik ve Güdül.