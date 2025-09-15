CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç kimdir? Emre Mert Kılıç neden gözaltına alındı?
EMRE MERT KILIÇ KİMDİR?
Emre Mert Kılıç 18 Ağustos 2024 yılında CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.
EMRE MERT KILIÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e yönelik olarak sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.