CHP'den Adalet Bakanı'na tepki: 'Hepiniz izlemeye devam edin'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin yorumlarda bulundu.

Tunç, CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak, "ifadeleri talihsiz" yorumunda bulundu.

Bunun üzerine CHP'den tepki geldi. CHP Sözcüsü Yücel, "Devletin televizyonuna çıkıp yok hükmündeki mahkeme kararlarından medet uman Adalet Bakanı'na hatırlatıyoruz" başlığı ile bir paylaşım yaptı.

"O MAKAMDA BİR DAKİKA BİLE OTURMAMASI GEREKİR"

Deniz Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Devletin televizyonuna çıkıp yok hükmündeki mahkeme kararlarından medet uman Adalet Bakanı'na hatırlatıyoruz;

Adalet Bakanı'nın mahkemelere, soruşturma, kovuşturma ve dava süreçlerine müdahale etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur!

Yürütme görevindeki bakanın yargıya talimat vermesi, davalara ilişkin görüş beyan etmesi, dava süreçlerini etkileyecek demeçler vermesi yargı bağımsızlığına alenen darbe niteliği taşır!

Adalet Bakanlığı'nda "dekor" görevi gören Yılmaz Tunç'un yandaş TRT Haber'de sorulan çanak sorulara verdiği yanıtlar elbette ki çok vahimdir.

Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Kongresi ve CHP Kurultayıyla ilgili sözleri ile bulunduğu koltuğun ağırlığını taşıyamadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Yargı süreçlerini etkileyen açıklamalar yapan, Saray'ın yargıya verdiği talimatları kamuoyuna duyuran, CHP Genel Başkanına nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleme cüretini gösteren bu kişinin o makamda bir dakika bile oturmaması gerekir.

Saray'ın emir erlerinin her biri üzerine düşen rolü oynayıp kenarda ellerini ovuşturarak sergilenen bu oyunu izlemektedir.

Hepiniz izlemeye devam edin...

Cumhuriyet Halk Partisi, sizin hiç olmadığınız kadar güçlüdür. Gücünün kaynağı da milletimizdir.

Millet bu oyunu ilk sandıkta bozacaktır!"