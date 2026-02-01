CHP'den çiftçilerin krediye erişim sorununa tepki: 'Bu uygulama çiftçiyi üretimden tasfiye etmektir'

CHP Bandırma İlçe Başkanlığı, tarım sektöründe yaşanan kriz ve çiftçilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, artan girdi maliyetleri, iklim değişikliği ve yetersiz devlet desteği nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak yaptı. Atak, tarım sektörünün uzun süredir plansız ve üreticiyi yalnız bırakan politikalar nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Basın açıklamasının tamamı, Belediye Meclis Üyesi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Burak Uğur tarafından okundu. Uğur, artan girdi maliyetleri, iklim krizinin etkileri ve yetersiz destekleme politikalarının çiftçiyi üretim sezonuna ağır bir borç yüküyle soktuğunu belirterek, çiftçilerin borçluluğunun bir tercih değil, yanlış ekonomi ve tarım politikalarının doğrudan sonucu olduğunu ifade etti.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLULUĞU ARTIYOR

Uğur, 2025 yılı sonunda alınan ve 2026 yılı başı itibarıyla fiilen uygulamaya konulan idari kararlarla birlikte çiftçiye yönelik finansman kanallarının sistematik biçimde kapatıldığını söyledi. SGK borcu bulunan çiftçilerin Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılan sübvansiyonlu tarım kredilerinden yararlandırılmadığını, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin de aynı gerekçeyle çiftçiye girdi temin etmediğini belirtti.

Bu durumun çiftçinin hem kamu bankalarından krediye hem de kooperatifler aracılığıyla girdi teminine erişemez hale getirilmesi anlamına geldiğini ifade eden Uğur, farklı sektörlere yönelik vergi borcu silmeleri, aflar ve ertelemeler gündeme gelirken çiftçiye borç gerekçesiyle kapıların kapatılmasının açık bir çifte standart olduğunu dile getirdi.

FİNANSMAN KANALLARI KAPANDI

Uğur açıklamasında, bu yaklaşımın bir mali disiplin politikası değil, çiftçiyi üretimden soğutma ve tarımdan tasfiye etme politikası olduğunu vurguladı. Finansmana erişimi engellenen çiftçinin üretimden tamamen vazgeçmese bile daha az ekim yaptığı, daha düşük girdi kullandığı ve daha kırılgan hale geldiği belirtilirken, bunun bedelinin artan gıda fiyatları ve güvensiz gıda arzı olarak tüm topluma yansıdığı ifade edildi.

Ziraat Bankası’nın tarımsal üretimi desteklemek, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ise çiftçiye girdi sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Uğur, bu kurumların borç gerekçesiyle çiftçiye sırtını dönmesinin kuruluş amaçlarıyla açıkça çeliştiğini söyledi.

CHP'NİN ÇİFTÇİYE DESTEK ÇAĞRISI

Basın açıklamasında CHP’nin çağrısı da net bir şekilde ifade edildi. Buna göre; SGK ve vergi borcu bulunan çiftçilerin, yapılandırma imkânları gözetilerek ve üretimi esas alan bir değerlendirme sistemiyle Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerine ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla girdi teminine yeniden erişiminin derhal sağlanması istendi.

Açıklama, “Tarım cezalandırılarak değil; kamucu, planlı ve üreticiyi koruyan politikalarla ayakta tutulur. Cumhuriyet Halk Partisi, çiftçinin üretim iradesinin yanında durmaya ve bu adaletsiz uygulamalara karşı ses yükseltmeye devam edecektir” ifadeleriyle sona erdi.