CHP'den Ekim Ayı Basın Özgürlüğü Raporu: Gazeteciye cop, kanala kayyum, habere sansür!

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlalleri raporlaştırdığı Ekim Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Çakırözer’in raporuna göre, ekim ayında en az 60 gazeteci haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları davalarda hakim karşısına çıkarken, 5 gazeteci gözaltına alındı, 3 gazeteci tutuklandı. 10 gazeteci saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kalırken, gazeteci ve aktivist Hakan Tosun sokak ortasında uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitirdi. 5 gazeteci gözaltına alındı. FlashTV’den sonra Tele1’e de ‘casusluk’ soruşturması gerekçe gösterilerek kayyum atanırken yüzlerce gazeteci işsiz kaldı.

Çakırözer, “Türkiye basın özgürlüğü açısından en karanlık aylarını yaşıyor. Gazeteciler sokak ortasında dövülerek öldürülüyor. Haber takibinde tehdit ediliyor, vali şikayetiyle gözaltına alınıyor! Ana haber bülteni sunulurken kanallara kayyım atanıyor, gazeteciler işsiz kalıyor. Bu hukuksuzluklara, karanlığa karşı demokrasiye, özgür basına, haber alma hakkımıza ve gazeteciliğe sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

60 GAZETECİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Çakırözer’in kamuoyu ile paylaştığı Ekim Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’ndaki ihlaller şöyle sıralandı:

"Ekim ayında tutuklu gazeteciler Fatih Altaylı, Furkan Karabay, Ercüment Akdeniz ile Saraçhane protestolarını takip ettikleri için gözaltına alınıp iki günlüğüne tutuklanan gazetecilerin de aralarında olduğu en az 60 gazeteci hakim karşısına çıktı.

Ercüment Akdeniz, 247 gün tutukluluğun ardından yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Fatih Altaylı ile Furkan Karabay’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Altaylı, Youtube’daki yayınlarına da ara verdi.

HAKİM DOSYAYI BİLE GÖRMEDEN TELE1'E KAYYUM ATANDI

15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı. Merdan Yanardağ daha hakim karşısına çıkmadan TELE 1’e kayyum atandı.

Ergün Poyraz, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı haber ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

HABER YAPANA SALDIRI, TEHDİT VE ENGEL

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde evine giderken saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma alınan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun yaşamını yitirdi. Halk TV Muhabiri Umut Taştan, Tosun'un öldürüldüğü yerde haber yaparken tehdit edildi.

Elazığ’da Günışığı Gazetesi’nin sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önünde oturduğu sırada pompalı tüfekle vurularak bacağından yaralandı.

Aydın’da trafik kazasını görüntülemek isteyen dört gazeteci, kazazedelerin yakınlarınca engellenip darp edildi. Bir gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Sözcü gazetesi Elazığ Temsilcisi Evren Demirdaş, Elazığ Belediyesi Meclis toplantısını takip ettikten sonra 3 kişinin saldırısına uğradı.

Çetelerle ilgili yaptıkları haberlerle son dönemde sıkça konuşulan Onlar TV programcıları Şule Aydın ve Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı yapıldı.

Gazeteci Rabia Önver, haberleri nedeniyle sosyal medyada ölüm tehditleri aldı.

Ankara’da 11. Yargı Paketi eylemini takip eden gazeteci İbrahim Türk’ün görüntü alması polis tarafından engellendi.

HABERE KIZAN VALİ GÖZALTINA ALDIRDI

İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı. İHA muhabirini ifade sonrası karakoldan çıkarken görüntüleyen İHA muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik ile gazeteci Roni Rubar İmen gözaltına alındı.

GAZETECİLERE CEZA YAĞDI

Gazeteci Melisa Gülbaş 2023 yılında yaptığı “Boğaziçi Üniversitesi Tele iletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çöp poşetleriyle taşındığı” haberi nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

T24 muhabiri Asuman Aranca, Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporunu haberleştirdiği için yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

JinNews Haber Müdürü Öznur Değer’e yargılandığı davada 1 yıl 28 ay 15 gün hapis ceza verildi.

HABERİN HABERİNE HAPİS VE PARA CEZASI

Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada BirGün Gazetesi yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydın 11 ay 20 gün hapis cezasına, gazetenin internet sitesinin yayın koordinatörü Uğur Koç ve eski sorumlu yazı işleri müdürü Yaşar Gökdemir 34 bin 500 TL adli para cezasına çaptırıldı.

BirGün’den Kayhan Ayhan, Jinnews’dan Öznur Değer ile gazeteci Aslıhan Gençay hakkında soruşturmalar açılırken, Cumhuriyet’ten Can Uğur hakkında da LGS sorularının çalındığı iddialarına ilişkin yaptığı haber gerekçe gösterilerek dava açıldı.

TMSF KAYYUMU GAZETECİLERİ İŞSİZ BIRAKTI

TMSF’nin satışa çıkardığı Flash Haber TV’de tüm çalışanların işine son verildi. Yaklaşık 150 çalışan bu kararla birlikte işten çıkarıldı.

Ekol TV küçülme kararı aldı. Kanalın küçülmeye gitme kararıyla birlikte Ankara ve İstanbul'da 300 gazeteci işsiz kalacak.

TELE1 kanalına İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasının ardından İstanbul ve Ankara’da TELE 1 çalışanları istifa etti.

RTÜK CEZA YAĞDIRDI

RTÜK her ikisinde de kanal özür ve düzeltme yapmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu’yu kıyaslayan bir KJ ve Merdan Yanardağ’ın Alevilere yönelik sözleri nedeniyle TELE1'e iki kez yüzde 3 idari para cezası verdi.

Halk TV’ye Murat Kubilay’ın MHP’ye yönelik sözleri, Sözcü TV'ye ise iktidara yönelik eleştiriler nedeniyle birer kez yüzde 3 idari para cezası kesildi.

Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu'nun gazete, dergi ve internet haber sitelerine resmi ilan ve reklam kesme cezası verme yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

YOLSUZLUK, TORPİL, CİNAYET HABERLERİNE ERİŞİM YOK

Halkın haber alma hakkı önündeki en önemli kısıtlamalardan biri de erişime engellenen haber ve içerikler. Ekim ayında; gazeteci Devrim Gürkan’ın, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le ilgili kulis paylaşımları, Rojin Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu iddia eden öğrencilerin protestolarına ilişkin haberler, Zonguldak Çaycuma’da 16 yaşındaki bir genç kızın cesedinin su kuyusunda bulunması hakkındaki haberler, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlere kayyım ataması haberleri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği hakkındaki açıklamaları, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki hukuksuz görevden alma ve atamalar ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın eşinin tartışmalı atamasını eleştirdiği yazısı, İBB soruşmasında itirafçı olan müteahhittin CİMER şikayeti hakkındaki haberler ile Sendika.Org haber sitesinin X hesabına erişim engeli getirildi."