Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi. Peki, CHP'den ihraç edilen Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli?

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

1974 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen Barış Yarkadaş 1988'de İstanbul'a taşındı ve Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gazeteciliğe adım attı ve ardından birçok televizyon programında gazeteci olarak çalıştı. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.