CHP'den Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin ilk yorum

Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından Avukat Serdar Öktem, Şişli'de silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.

CHP'den saldırıya ilk yorum Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

"BU CİNAYET KİME YARAR?"

Günaydın, X paylaşımında, şunları yazdı:

"Serdar Öktem susturuldu.

Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar..

Bu cinayet kime yarar?

Yargılama yanıtı basit olan bu soruyu aydınlatacak mı yoksa konu, herkesin bildiği sırlar dosyasına mı aktarılacak?

İzleyeceğiz.."