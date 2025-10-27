CHP'den 'TFF' tepkisi: 'Bahis skandalı tüm ülkenin aynası'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı’nın, 371 aktif hakemin bahis hesabı olduğunu açıklamasının ardından, “Yıllardır hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku işliyor. Yasalar değil, talimatlar işliyor. Her şey bir kişinin iki dudağından çıkan cümleye bağlı. Futboldaki bahis skandalı, sadece sporun değil, aslında tüm ülkenin aynası” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye tel tel dökülüyor… Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı skandalı açıkladı: ‘571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı var, 152’si düzenli bahis oynuyor!’ Ülkede, çürüme öyle derin, öyle sistematik hale geldi ki ‘rezalet’ bile gündem olamıyor. Futbolda hakemlerin bahis oynadığı, bağımsız yargının siyasete sopa olduğu, ekonomide adaletin buharlaştığı, eğitimde liyakatin yok sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

"MAHKEMEDE DE YOK, SOKAKTA DA, İŞ YERİNDE DE"

Her alanda ahlaki bir çöküş, kurumsal bir dağılma var. Memlekette adalet kavramı içi boş bir kelime haline geldi. Sahada olmayan adalet, mahkemede de yok, sokakta da, iş yerinde de. Hakkını arayanın ezildiği, suç işleyenin korunduğu bir düzen. Sorun sadece bireylerde değil; sistemin kendisinde…. Çünkü yıllardır hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku işliyor. Yasalar değil, talimatlar işliyor. Her şey bir kişinin iki dudağından çıkan cümleye bağlı. Futboldaki bahis skandalı, sadece sporun değil, aslında tüm ülkenin aynası!”