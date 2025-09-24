CHP'den Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi Filistin'e destek mitingi: Ekrem İmamoğlu'ndan İsrail'e somut yaptırım çağrısı!

CHP 56. mitingi için ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye tepki olarak, tüm yurttaşları Eyüpsultan’daki Filistin Konsolosluğu önünde buluşmaya çağırdı.

Miting için yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile Eyüpsultan Meydanı'nda toplandı.

CHP'nin sürdürdüğü mitinglerde ilk defa otobüse bayrak asıldı.

Filistin'in sembol isimlerinden Yaser Arafat ile Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit'in bulunduğu bir fotoğraf ile Filistin ve Türkiye bayrakları yer aldığı otobüs dikkat çekti.

Miting alanı akşam saatlerinden itibaren Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla doldu. Meydan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Alana girişte polisler tarafından üst aranması yapıldı.

Getirilen pankartlar da polis ekiplerince kontrol edildikten sonra alana alındı.

Coşkulu kalabalık, "Gazze Sana Geliyoruz", "Yürü Kardeşim" şarkılarına eşlik ederek Filistin bayraklarını dalgalandırıldı. "Hak, hukuk, adalet" , "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Söz konusu miting için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da alanda bulunuyor.

"ATATÜRK'Ü ÖRNEK ALACAĞIZ"

Mitingde Gazzeli Yusuf Barakat'a söz verildi. Barakat, şunları söyledi:

"İki yıla yakındır acı çekiyoruz, Abluka altındayız. Artık insanlık ittifakı kurulup Gazze halkıyla dayanışmalıdır. Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesini tüm halklar örnek almalı. "Yurtta barış dünyada barış" diyen Atatürk'ü örnek alacağız. Bütün Filistinle dayanışanlara teşekkür ediyorum."

"FÜTURSUZCA SİVİLLER KATLEDİLİYOR"

Bugün yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu:

“Eyüpsultan’ın mübarek ikliminde, Gazze’de İsrail’in işlediği büyük insanlık suçlarına, zulme karşı haykırmak için koşan her birinizi gönülden kucaklıyorum. Her birinize, cesur yüreklerinize sevgiyle sarılıyorum. Bugün burada Filistin’le, Gazze’yle dayanışmak ama en çok da insanlığın ortak sınavını konuşmak için toplandınız. İsrail, Gazze’de bütün uluslararası hukuk kurallarını ve her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak, aylardır büyük bir mezalim yaşatmakta. Birleşmiş Milletler’in (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, yayımladığı raporda açıkça ifade etmiştir ki, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırım suçu işlenmektedir. Kadın, çocuk, sağlık görevlisi demeden fütursuzca siviller katlediliyor. Karadan ve havadan, hedef gözetmeksizin, yerleşim yerleri moloz yığınlarına çevriliyor. İnsani yardımları da engelleyerek, bombalardan hayatta kalanları açlıkla öldürmeye çalışıyorlar.”

“ ÇOCUKLAR YETERS İZ BESLENMEDEN ÖLÜRKEN, K İMSE ‘BİZ BİLMİYORDUK’ DİYEMEZ”

“Bugün Gazze şehrinde yürütülen kara harekâtı, evleriyle birlikte okulları ve hastaneleri de hedef almakta; siviller, sığınacak hiçbir güvenli yer bulamamaktadır. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise Filistinliler, her gün tacizlere, keyfi gözaltılara ve mülksüzleştirmelere maruz bırakılmaktadır. Bütün dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze’deki bu tablo, Filistin topraklarında süreklilik gösteren bir baskı ve yok etme rejimini göstermektedir. Dünyanın gözü önünde çocuklar yetersiz beslenmeden ölürken, kimse ‘Biz bilmiyorduk’ diyemez. Bu dehşet manzara karşısında, tüm dünyadaki vicdanlı topluluklar ayağa kalkmıştır. Ne var ki devletler, Filistin meselesine toplumlardan ya daha farklı ya da çok geç tepkiler vermektedir. Birçok devlet yönetimi, stratejik çıkarlar uğruna, bu meseleye kör-sağır kalmaktadır. Burada ‘stratejik çıkar’ diye üstü örtülen gerçek, yönetimdekilerin koltuklarının devamlılığıdır. Zira bugün İsrail’e açıktan cephe almak, İsrail lobileri ve savaş rantçıları tarafından çevrelenmiş küresel güçleri de karşına almayı gerektirmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz.”

“BU GİDİŞLE ORTADA FİİLEN BİR FİLİSTİN KALMAYACAKTIR”

“Gazze’de yaşanan soykırımın mimarı Netenyahu ve onun yönettiği iktidarın bu pervasızlığının en büyük sebebi; küresel güçlerden aldığı destektir. Son zamanlarda alınan Filistin’i tanıma kararları sembolik olarak önemlidir ama yeterli değildir. Çünkü, bu gidişle ortada fiilen bir Filistin kalmayacaktır. Bir an önce somut yaptırımlarla İsrail durdurulmalıdır. BM Güvenlik Konseyi kararları, İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmasını ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti temelinde iki devletli çözümü kabul etmesini öngörüyor. Tanıma, ancak insani yardıma engelsiz erişim sağlandığında, sivillerin korunması güvence altına alındığında ve savaş suçlarından sorumlular Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap verdiğinde gerçek anlamını bulur. Aksi takdirde sadece bir jest olarak kalır.”

“T ÜRK İYE’DE ARTIK BU KONUDA İKTİDARA ÇA ĞRI YAPMANIN BİR ANLAMI KALMAMIŞTIR”

“Devletlerin, iktidarların bu acziyetlerine ve iki yüzlü politikalarına karşı, bütün dünya toplumları ise Filistin’in, Gazze’ye karşı aylardır meydanlarda direnişi büyütüyor. Gazze’nin sumuduna, dört bir yandan omuz omuza durarak dayanışma gösteriyor. Bugün dünyanın vicdanı, dünyanın dört bir tarafında kurulan meydanlarda olduğu kadar, Akdeniz’de irili ufaklı yelkenlilerle Gazze’ye doğru yol alan ‘Küresel Sumud Filosu’ndadır. Eyüpsultan’dan, günlerdir açık denizde İsrail’in taciz ve tehditlerine rağmen yol alan inancı, dili, dini, rengi ayrı ama direnişi ve vicdanı bir olan Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hep birlikte güçlü bir selam yollayalım. Seferleri seferimizdir. Bu filonun korunması ve menziline ulaşması için Türkiye başta olmak üzere; Akdeniz ülkeleri, Avrupa ülkeleri, dünya ülkelerini seferber olmaya şimdiye kadar göstermediği kararlılığı bu kez olsun göstermeye davet ediyorum. Öte yandan, Türkiye’de artık bu konuda iktidara çağrı yapmanın bir anlamı kalmamıştır. İktidar, belli ki Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı ve asla başaramayacağı otoriter rejim kurma projesine ses etmemesi karşılığında Netanyahu’nun politikalarına somut bir karşılık veremeyecektir. Türkiye’nin, Filistin’de kalıcı bir barış ve huzurun sağlanmasına bölgesel liderlik yapmasının yolu da önce kendi demokrasisini ve iç barışını kurmasından geçmektedir. Bunu da en yakın zamanda milletimizle başaracağımızdan hiç şüphem yok.”

“TAR İH, BU D ÖNEMDE K İMİN SUSTUĞUNU, KİMİN CESURCA KONUŞTUĞUNU KAYDEDECEKTİR”

“Bugün insanlık için, barış için, ‘özgür Filistin’ diye haykırmak için bu meydana gelen tüm parti yöneticilerine ve tüm aziz yurttaşlarıma bir kez daha sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu dava, hepimizin davası. Tüm dünyadaki vicdanlı toplumların, her geçen gün çıkan daha gür sesi ile uzak olmayan bir zamanda Filistin gerçekten özgür olacak. Buna yürekten inanıyorum.

Gazze’nin kaybedecek vakti yoktur. Uluslararası toplum, derhâl ateşkesi sağlamalı, insani koridorları açmalı ve soykırımın faillerini adalet önüne çıkarmalıdır. Tarih, bu dönemde kimin sustuğunu, kimin cesurca konuştuğunu kaydedecektir. Biz susturulamayız. Eyüpsultan’dan yükselen bu ses, insanlığın vicdanının sesidir. Filistin’e özgürlük! Filistin’e özgürlük! Filistin’e özgürlük! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

"İKTİDARDA LAF DA YOK EYLEM DE YOK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan yaptığı konuşmada "Netanyahu'nun en büyük destekçisi kim? Trump. Erdoğan'ın dostu Trump. Zulüm yapan er geç gider. Hiç şüpheniz olmasın. İki lafın başında 'Dostum Trump' diyen Erdoğan'a sesleniyorum. Netanyahu'nun en büyük destekçisine siz nasıl 'dostum' diyebiliyorsunuz?

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in soykırımı yapmasından şikayetçi oldu. Meksika ve Şili, dünyanın bir ucundan geldi ve taraf oldu. İktidar sadece izledi. Malezya ticareti durdurdu. Malezya, İsrail'e giren gemileri limanına almadı. İktidarda laf da yok eylem de yok. Yarın Trump ile toplantı yapacak. Acilen, ateşkes talep edin. İnsani yardım koridorunun sürekli açık tutulmasını sağlayın. Etkili yaptırımları başlatın. İki devletli çözümden asla vazgeçmeyin. Gazze, Gazzelilerinindir" dedi.

"GAZZE İNSANLIĞIN SINAVIDIR"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şunları söyledi:

"Gazze'de aylardır insanlığın yüzünü kızartacak zulümler icat edildi. On binlerce insan gözlerimizin içine baka baka katledildi. Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir, Gazze insanlığın sınavıdır. AKP iktidarının yanlış politikalarının da neticesinde Ortadoğu'nun bel kemiği kırılmıştır. Filistin davası hiçbir partinin iç siyasetinde kullanacağı bir dava değildir. Bu dava insanlık davasıdır. Bir kez daha haykırıyoruz. 'Kahrolsun İsrail zulmü, yaşasın Özgür Filistin'."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "Sendikacıdan işverene, sporcudan taraftara dünyanın tüm renkleri katledilen insanlar için bir araya geldiler. Ancak tüm bu olanlara rağmen İsrail bugün Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Dolayısıyla, bu tanıma kağıt üzerinde asla kalmamalıdır. Bir yaptırım sürecine dönüştürülmelidir. Burada en büyük sorumluluk 'dostum' diye hitap ettiğinize düşüyor. Amerika çok pervasız. Yarın Amerika'da Trump'la masaya oturacakları uyarıyoruz. Filistin halkının direnişini kıracak hiçbir eylemine ortak olmayın.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamalarını tüm dünya gördü. Resmi olarak özür dilemedikçe Erdoğan Trump'la masaya oturmamalıdır.