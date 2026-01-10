CHP Gençlik Kolları’ndan KYK bursu eylemi: 'Günlük 133 TL sadakadır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, 2026 yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi tutarının 4 bin TL olarak belirlenmesine karşı İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi.

CHP’li gençler, açıklanan burs miktarının üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak karara tepki gösterdi.

"BU ARTIŞ DEĞİL, SADAKA"

Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde CHP Gençlik Kolları adına basın açıklamasını CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara okudu. Kara, açıklamasında iktidarın üniversite öğrencilerine yönelik politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

“Bu artış artış değil, sadakadır” diyen Kara, KYK bursunun aylık 4 bin TL olarak açıklanmasının, günlük bazda yalnızca 133 TL’ye denk geldiğini hatırlattı. Bu tutarın öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim giderleri karşısında yetersiz kaldığını belirten Kara, “Günlük 133 TL ile bir üniversite öğrencisinin sağlıklı bir biçimde eğitim hayatına devam etmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

KYK bursunun bir “cep harçlığı” olarak görülemeyeceğini vurgulayan Kara, bursun üniversite öğrencilerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için zorunlu bir destek olduğunu söyledi.

Türkiye’de asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Kara, KYK bursuna ihtiyaç duyan öğrencilerin büyük bölümünün emekçi ailelerin çocukları olduğunu ifade etti.

"BAKAN ÇOCUKLARINA AYRI, MİLLETİN EVLATLARINA AYRI..."

Kara, açıklamasında iktidarın gençlere yönelik yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

“Bakan çocuklarına ayrı, milletin evlatlarına ayrı işleyen bir düzenle karşı karşıyayız. Gençler sistematik biçimde yoksullaştırılıyor, çalışmak zorunda bırakılıyor ve geleceksizliğe mahkûm ediliyor.”

Açıklamada, KYK bursunun mevcut haliyle milyonlarca üniversite öğrencisini eğitim hayatını sürdürebilmek için çalışmaya zorladığı, bunun da akademik başarısızlığa ve eğitimden kopuşlara yol açtığı vurgulandı. Bu durumun “AKP’nin kara düzeninin” bir sonucu olduğu ifade edildi.

CHP Gençlik Kolları olarak bu tabloya razı olmayacaklarını belirten Kara, gençlere çağrıda bulunarak birlikte mücadele mesajı verdi. “Biz gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalmayacağız” diyen Kara, adil, özgür ve umutlu bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Eylem, sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona ererken, CHP Gençlik Kolları yetkilileri KYK burslarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye yükseltilmesi talebini yineledi.