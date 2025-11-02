CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda koşuyor

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile protokol üyelerinin verdiği startla başladı.

Özgür Özel maratonu, "1923" göğüs numarasıyla koşuyor. Özel ile koşuya katılan Asu Kaya "6284", Özgür Çelik "1919", Cem Aydın ise "1881" göğüs numarasını taşıyor.

Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde bulunan ve dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu sayılan maratona, 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

ÖZEL: "HER BAĞIŞINIZ BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNACAK"

Koşu sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, "47. İstanbul Maratonu’nda adımlarımızı iyilik için atıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına, eğitimde eşitlik ve özgür bir gelecek için koşuya başladık. Her bağışınız bir çocuğun hayatına dokunacak, umut olacak" diyerek, "İyilik Peşinde Koş" kampanya sayfasının linkine yer verdi.