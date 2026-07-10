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CHP Genel Merkezi’nde 45 gün sonra biber gazı yeniden hissedildi

CHP Genel Merkezi’nde 45 gün sonra biber gazı yeniden hissedildi

10.07.2026 16:19:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP Genel Merkezi’nde 45 gün sonra biber gazı yeniden hissedildi

CHP Genel Merkezi’nin giriş katında yapılan tadilat sırasında, 24 Mayıs’taki polis müdahalesinde kullanılan ve duvara sinen biber gazının yeniden yayılması nedeniyle binanın giriş katında ve ikinci katında bulunanlar gazdan etkilendi.
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Mutlak butlan kararının ardından 24 Mayıs’ta polis ekipleri CHP Genel Merkezi’ne girmiş, müdahale sırasında biber gazı kullanılmıştı.

Müdahale sırasında kullanılan gazın duvara sinen kalıntıları, giriş katındaki tadilat çalışması sırasında ortaya çıktı.

2 KATTA BİBER GAZINDAN ETKİLENENLER OLDU

Genel Merkezin giriş katında bulunan duvarda yer alan "Bellek" yazısının sökümü esnasında açığa çıkan biber gazı binaya yayılırken, Genel Merkezin giriş katında ve ikinci katında bulunan kişiler gazdan etkilendi.

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