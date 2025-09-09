CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına Eskişehir ve Gaziantep’ten tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve kayyum atanmasına tepkiler ülke genelinde sürüyor. Eskişehir ve Gaziantep’te bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri, düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklamalarıyla kararı protesto etti.

ESKİŞEHİR’DE YÜRÜYÜŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Ulus Anıtı’ndan Köprübaşı’na yürüyüş düzenleyerek kayyum kararına tepki gösterdi. Platform adına yapılan açıklamada, kayyum uygulamasının yalnızca bir partiye değil, halkın seçme-seçilme hakkına da darbe olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Ne üniversitelerde ne belediyelerde ne de ana muhalefet partisinde kayyumları tanıyoruz” denilerek Eskişehir halkı demokrasi mücadelesine çağrıldı.

GAZİANTEP’TE BASIN AÇIKLAMASI

Gaziantep’te Balıklı Meydanı’nda toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri de kayyum uygulamalarını protesto etti. KESK Dönem Sözcüsü İsmet Karatay, “Kayyumlar halkın iradesine açık bir müdahaledir. Bugün aynı zihniyet demokrasimizi kuşatma altına almaya çalışıyor” dedi. Karatay, kayyumların geçmişte işsizlik ve borç yükü bıraktığını belirterek, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik girişimin de halkın iradesine saldırı olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasının ardından “Kayyum politikaları kabul edilemez”, “Halkın iradesi esastır” ve “Demokrasiye evet, darbeye hayır” sloganları atıldı.