Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda beklenen gün geldi. CHP, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması kararının ardından olağanüstü kongreye gidiyor. Peki, CHP İstanbul İl Kongresi ne zaman? CHP İstanbul İl Kongresi saat kaçta?

CHP KONGRESİ NE ZAMAN 2025?

Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurmuştu. CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapılmıştı.

Başvurunun ardından CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirecekti. 595 delege oy kullanacak, Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacaktı. Bugünkü kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacaktı. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacaktı.

CHP İSTANBUL KONGRESİ DURDURULDU MU?

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği’ne ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna müzekkere yazarak, CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin tedbiren durdurulmasına karar verdi.