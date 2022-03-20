CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal duyurdu: Hazır betonda fiyat krizi

20 Mart 2022 Pazar, 20:14

İnşaat sektöründe, maliyetlerdeki artış, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında art arda yaşanan zamlar malzeme tedarikinde sıkıntılar yaşatırken, ticari hayatta da sorunlara yol açıyor.

Birçok ilde hazır beton firmalarının maliyet artışlarını gerekçe göstererek anlaşma yaptıkları inşaat firmalarının sözleşmelerini yeni fiyattan güncelleme talebinde bulunması tepkiyle karşılandı.

"İHBAR GELİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, yaptığı açıklamada hazır beton şirketlerinin, güncel tarife belirlerken "fırsatçılık yaptığı" yönünde kendilere ihbar geldiğini söyledi.

Tanal, yaptığı açıklamada İstanbul’un iki ilçesindeki beton fiyatlarını vererek “c30 betonun metreküp fiyatı Pendik’te 850 TL iken, Başakşehir’de neden 1.100 TL olur?” dedi.