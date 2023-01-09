CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu oldu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:55

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:55

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP’nin İzmir il başkanı belirlendi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Av. Deniz Yücel’in yerine başkan Şenol Aslanoğlu oldu.

ŞENOL ASLANOĞLU KİMDİR?

İzmir İl başkanı olan Şenol Aslanoğlu, 1992 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde eğitim gördü. 2009-2014 yılları arasında Balçova Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.