CHP İzmir il binasına "faizciye dolar garantili faiz" pankartı asıldı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:41

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Alsancak'taki yeni hizmet binasına asılan "Faizci kazanacak millet ödeyecek. Simide vergi, faizciye dolar garantili faiz. Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz. Mamaya vergi, faizciye dolar garantili faiz" yazılı pankartta simit, ekmek ve süt görselleri de yer aldı.

"FARKI NEREDEN ÖDEYECEKSİNİZ?"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, pankartlarla ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"AKP iktidarı ve ‘Şahsım Hükümeti’, çalışan, üreten alın teri döken kesimlerin yaşadığı zorlukları, sıkıntıları çözmek yerine belli kişilerin rant sağlamasına yönelik adımlar atıyor. Dolar ve eurodaki kontrol edilemeyen hızlı yükselişi durdurmak için yeni bir ekonomi modeli getirdiklerini açıkladılar. Hükümetin kendi para birimini yabancı bir para birimine endeksleyerek getiri sunması ekonomi biliminde yeri olmayan bir olay. Aradaki farkı, faize yatırdığınız paranız kurdaki yükselişin altında kalırsa devlet olarak ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Bunu nereden ödeyeceksiniz, nasıl kaynak yaratacaksınız?

"FAİZCİ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR"

Yüksek vergi oranlarına tepki gösteren Yücel şöyle devam etti:

"Ekmekten tutun da bebek mamasına kadar temel gıda maddelerine yüksek vergi oranları getirip kaynak yaratıyorlar. Buradan kim kazanıyor? Faiz geliriyle yaşayan bir kesim var. Kurdaki dalgalanma, ani yükselme ve düşüşten kazanç sağlayan cebini dolduran küçük bir azınlık var. İktidarın yaptığı bu tasarruflar bu küçük azınlığın cebini doldurmaya devam ediyor. Milyonlarca insanımız ekonomik koşullar altında ezilmeye devam ediyor. Faizci kazanmaya devam ediyor. AKP hükümeti de bu sistemi teşvik eden adımlar atıyor."