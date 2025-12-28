Dereceye giren avukat girdiği hakimlik sınavından böyle elendi: Mülakatta soru bile sormadılar

Hakim olmak için girdiği Adli Yargı sınavlarını dereceyle geçen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Volkan Hacımahmutoğlu, mülakatlarda elendi.

ÖSYM sınavından aldığı derece sonrası katıldığı üç mülakattan da elenen genç avukat yaşadıklarını anlattı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından hakim adayı Volkan Hacımahmutoğlu'nun 2023 yılında girdiği Adli Yargı Sınav sonucunu paylaşarak mülakatlarda elenmesine tepki göstermişti.

Hacımahmutoğlu, 2023’te girdiği sınavda 23.707 aday içinde 55'inci, 2024’te 20.762 aday içinde 108'inci, 2024’te Avukatlıktan Geçiş sınavında ise 4.446 aday içinde 11 inci olmuştu.Girdiği mülakatların hepsinde elenen genç avukat için Günaydın, "Gençlerin ah’ını alan adaletsiz Adalet Bakanlığı" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR MÜLAKATTA SORU BİLE SORMADILAR"

Sözcü'ye konuşan Hacımahmutoğlu, elendiği mülakatlardan birinde soru bile sorulmadığını bildirdi.

Hacımahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mülakatlar genellikle 2-3 dakika gibi çok kısa sürelerde yapıldı. Bu kadar kısa bir sürede kendinizi ifade etmeniz zaten zor. 'Adalet nedir, eşitlik nedir, önalım hakkı nedir' gibi sorular vardı. ‘Samsunlu ünlü ordinaryüs hukukçu kimdir?' diye de sordular, Ali Fuat Başgil cevabını verdim. Bir mülakatta da hiçbir soru sorulmadı ve elendim. Mülakatlar 2 dakika formalite icabı yapıldı."

"BİR DAHA SINAVA GİRMEYECEĞİM"

Genç avukat bir daha sınava girmeyeceğini söyleyerek "Bu durum bende özgüven kaybı yarattı. Mülakatlardaki eşitsizlikler ve adaletsizlikler devam ettiği sürece yeniden denemek de anlamsız. Emeğimi gasp edenlere hakkım helal değildir'' ifadelerini kullandı.