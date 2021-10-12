CHP, İzmir'de 195 köy gezdi: 'AKP iktidarına kimsenin tahammülü kalmadı'

12 Ekim 2021 Salı, 11:42

Yapılan ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in açıklamalarında, "Türkiye’nin acilen erken seçime ihtiyacı olduğuna ve vatandaşın AKP’den umudunu tamamen kestiğine" ilişkin mesajlar yer aldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptığı değerlendirmede, “Türkiye çok karanlık ve zorlu bir dönemden geçiyor. Sarayın tek adam rejimi ülkemizi çok yönlü bir krize sokmuş durumda. Ortada ağır bir tablo var” dedi.

İzmir’de de, 30 milletvekili ile 2 gün boyunca, sahada çalışma yaptıklarını belirten Böke, "190’a yakın köyümüzde çiftçiyle, emekçiyle, üreticiyle, halkla bir araya geldik. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç var, bunları konuştuk. Halkımızın sorunlarını dinledik, onlarla birlikte çözümler ürettik. İktidarımızda yapacaklarımızı anlattık ve onların taleplerini dinledik. Sahada da çiftçinin, gencinden yaşlısına vatandaşın veryansın ettiği, acil çare talep ettiği vahim tablo, sorunun esasını ortaya koyuyor. Tek adam düzeninde iktidar, halkın, ülkenin yaşadığı sorunları görmezden geliyor. Sorunu çözecek çareyi üretmeyi değil algıyı yönetmeyi seçiyor. Bütün sorunların kaynağı iktidarın siyasi ve ekonomik tercihleriyle şekillenmiş olan düzen. Sorunları bizzat yaratanlar bu sorunları çözemez. Ama tercihi halktan yana olan bir siyasi iktidarla; yani, rant değil üretim, yandaşlık değil halk, baskı değil demokrasi diyen bir yeni iktidarla, bizim iktidarımızla bu sorunlar çözülecek. Bu nedenle diyoruz ki erken seçim, derhal seçim!" ifadesini kullandı.

YÜCEL: AKP İKTİDARINA KİMSENİN TAHAMMÜLÜ KALMADI

Yapılan çalışmaları değerlendiren, CHP İzmir İl Başkanı Yücel ise şunları söyledi: Vatandaşlarımızın dertli ve AKP iktidarından bıkmış halde olduğunu biliyorduk. Ama bu çalışmada gördük ki, artık Saray iktidarına hiç tahammülleri kalmamış ve yıllarca AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın bile tek umudu CHP olmuş.

Genel merkezimizin başlattığı ve tüm ülkede hayata geçirdiği, farklı illerin milletvekillerinin bir araya gelerek tek bir ilde yürüttükleri çalışmaların bir yenisini İzmir’de gerçekleştirdik. Sayın Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke başkanlığında, 30 CHP milletvekilimizle 2 gün boyunca, çok yoğun ve dolu dolu bir mesai ile adeta ilçelerimizin röntgenini çektik. Bizler zaten il örgütü olarak benzer çalışmaları yürütüyoruz ama bu kadar çok sayıda vekille sahaya çıkma imkanını ilk kez bulduk. Gördük ki, köylümüzden gençlerimize, ev kadınlarımızdan tarlada bahçede çalışan kadınlarımıza, işçilerimizden esnaflarımıza kadar herkes Türkiye’deki en büyük sorunun ve tüm sıkıntıların kaynağının AKP iktidarı ve sarayın hukuk, adalet ve eşitlik tanımayan uygulamaları olduğunun farkında. Vekillerimizle yaptığımız değerlendirmeler de hepsinin dikkatimizi çeken ilk husus, AKP iktidarına kimsenin tahammülü kalmadığıdır.

Artık bizleri görenler kendi dertlerini anlatmadan önce, bu dertlerin saray kafasından ve AKP iktidarından kurtulmadan çözülemeyeceğini anlatmaya başlıyor. Bu kurtuluş için de eskiden AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımız bile umudunu CHP’ye bağlamış durumda. 30 milletvekilimizin saha çalışmasında açıkça ortaya çıktı ki, gıdaya gelen fahiş zamlardan, üreticiden çok düşük fiyata alındığı halde marketlerde uçan ürün fiyatlarından, ekilemeyen tarlalardan, fahiş gübre zamlarından, süt ineğini kestiren yokluktan, tarlasına traktörüne gelen hacizden, artan mazot fiyatlarından sadece AKP iktidarını suçluyor. Artık bu krizlere iktidarın “uydurduğu dış güçler yapıyor, muhalefet suçlu, ekonomimiz uçacak” bahanelerine de kanmıyor.