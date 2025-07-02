CHP Kadıköy’den ‘Madımak’ anması: ‘Katiller dışarıda, aydınlarımız tutsak’

Anmada, tarihsel hafızayı canlı tutmak ve adalet talebini yinelemek amacıyla CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin kapsamlı bir konuşma yaptı.

“KATLİAMIN FAİLLERİ KORUNDU, ADALET YERİNE GETİRİLMEDİ”

Ali Narin, konuşmasında Madımak Katliamı’nın yalnızca bir saldırı değil, örgütlü ve kamu otoriteleri tarafından göz yumulan bir kıyım olduğuna dikkat çekti. Katliamın, gazetelerden yapılan çağrılarla ve Aziz Nesin karşıtlığı etrafında örgütlendiğini belirten Narin, olay günü yaşananları şöyle aktardı:

“Katliam cuma namazı çıkışı, laikliğe karşı sloganlarla başlatıldı. Madımak Oteli önünde saatlerce süren şeriat çağrıları yapılırken, kolluk güçleri müdahale etmeyip izledi. O dönemde, yangını söndürmekle yükümlü ekiplerin çalışmaları da engellendi. 23 sanıktan 17’si tahliye edildi. Kimi failler TBMM’ye girdi, milletvekili oldu. Bakanlar cezaevinde sanıkları ziyaret etti, avukatlıklarını yaptı.”

Narin, bu süreçte adaletin tamamen devre dışı bırakıldığını vurgulayarak, “Bugün hâlâ Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler cezaevindeyken; katiller dışarıda özgürce dolaşıyor. Bu kabul edilemez,” dedi.

LEMAN DERGİSİ’NE YÖNELİK LİNÇ GİRİŞİMİNE TEPKİ

Anmada, Madımak Katliamı’nın 32. yıl dönümüne günler kala Leman Dergisi’ne karşı yürütülen gerici linç kampanyası da sert sözlerle kınandı. Ali Narin, devletin bu girişime karşı tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“İktidar, savaş karşıtı bir karikatürü, dini aşağılama olarak hedef gösteriyor. Aynı iktidar, Filistin halkına yönelik katliamlara karşı sadece cılız açıklamalarla yetinip, İsrail’le ticareti sürdürüyor. Gerici gruplar 30 Haziran gecesi sokaklara serbestçe salınırken, 1 Mayıslarda Taksim Meydanı demir kafeslerle çevriliyor.”

“SİVAS’IN KARANLIĞINA KARŞI AYDINLANMA MÜCADELESİ”

Narin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sivas’ta yakılanlar sadece bedenler değil, bir ülkenin aydınlık umuduydu. Ama bizler, onların sözleriyle, sazlarıyla, sanatıyla ve dayanışma ruhlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Leman Dergisi ile dayanışma içindeyiz. Sivas’ta yitirdiğimiz canları saygı ile anıyoruz.”