CHP Karşıyaka'dan 'Yaşasın Cumhuriyet' mitingi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:15

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:15

Türkiye’de son dönemde Filistin’e destek yürüyüşü adı altında yapılan gösterilerlde şeriat ve hilafet provokasyonlarına karşı CHP Karşıya İl Örgütü ‘Yaşasın Cumhuriyet' mitingi düzenledi.

CHP Karşıyaka İlçe Örgütünün düzenlediği yürüyüşe CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları, yöneticiler, belediye başkanı aday adayları, meclis üyeleri aday adayları ile partili ve yurttaşlar katıldı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünün yazılı olduğu pankart ile ilçe binasından Karşıyaka Adliye Sarayı’na kadar yürüyen yurttaşlar cumhuriyet ve laik sloganları attı.

ÇELİK: HİLAFET ÇAĞRISINA İKTİDAR VE ADALET BAKANLIĞI ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTA

Adliye bahçesine girilmesine izin verilmeyen grup adına CHP Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Ruhsar Selis Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Sözde Filistin’e destek amaçlı yürüyüşte, hilafet çağrısına yönelik sloganların atıldığı ve bayrakların açıldığı, adliye koridorlarında şeriat çığırtkanlığı yapıldığı kamuoyuna yansımaktadır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nde korkmadan, sokaklarda ve adliye koridorlarında yapılan hilafet çağrısına iktidar ve adalet bakanlığı üç maymunu oynamakta, görmezden gelmektedir. Açıkça yapılan bu hilafet ve şeriat çağrısı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Anlaşılan o ki iktidar, Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerini unutmuştur. Biz kendilerine kısaca hatırlatalım; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Türkiye; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

“ATATÜRK İLKELERİNİ KORUMAK ADINA, VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Adalet Bakanlığını göreve çağıran Çelik, “Çekinmeden şeriat ve hilafet naraları atarak provokasyon yapan ve Anayasal suç işleyen kişiler hakkında ivedilikle işlem yapılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti topraklarında yapılan hilafet çağrısı; Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız bu günlerde, Cumhuriyet rejimine ve Anayasada düzenlenen devletin temel niteliklerine başkaldırı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. derhal yasal işlemler başlatılsın. Laik Türkiye Cumhuriyetini yok sayma gafletinde bulunanları uyarıyoruz! Anayasal düzene aykırı her türlü eylem ve söyleme karşı, Atatürk ilkelerini korumak adına, var gücümüzle mücadele edeceğimizden şüpheniz olmasın! Laik Türkiye Cumhuriyetini korumak adına yorulmadan ve usanmadan mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.