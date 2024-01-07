Şeriat provası gibi miting: 'Hilafet sancağı' taşıdılar

Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:14

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:30

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dün Filistin için İstanbul’da yürüyüş düzenledi. Kadıköy’de yapılması planlanan yürüyüşün yeri değiştirilerek Ümraniye'ye alındı. Yer değişikliğine ilişkin tartışmalar sürerken, yürüyüş Yamanevler Metro durağında başlayarak Ümraniye Metro durağında sona erdi.

Geçen gün başka bir eylemde tevhid bayrağı açılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, yapılan eylemde hilafet ve tevhid bayrakları açıldı.

TEKBİR GETİRİLDİ

Yürüyüş kortejinde anons yapan vakıf yetkilileri, "Tevhid bayrağının yeşili şühedanın kanlarıyla boyanmış Türkiye bayrağı. Dünya görsün. En kutlu sloganımızı en kutlu sancağımız tevhid bayrağı altında haykıralım" diyerek tekbir getirdi.

Burada toplanan yurttaşlar, tekbir getirerek sloganlar attı. Yamanevler durağından Ümraniye durağına kadar polis eşliğinde giden grup, hilafet bayrakları ve tekbir getirerek eylem yaptı. Eylemin ardından kuran ve dua okundu.

KELİME-İ TEVHİD TARTIŞMASI

Burada konuşma yapan İHH yönetim kurulu üyesi Muhammed Cihat Çelik, " 57 islam ülkesi hâlâ refah kapısını açtıramadık. Şimdi ben sizlere soruyorum. Bu insanların bu sivillerin, bu kadınların, bu bebeklerin ölümüne sebebiyet veren işgalcilerin silahlar mıdır yoksa bizim kendi sınırlarımızı açmaya dahi güç getiremeyen aciziyetimiz midir?" dedi.

Tevhit tartışmalarına ilişkin konuşan Çelik, "Herkes şunu bilmeli ki bizim insanımızın ne dün ne bugün ne de yarın, Kelime-i tevhit ile ne de onun manasıyla bir derdi olmamıştır. Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 81 ilinin hiçbir mahallesinde hiçbir köyünde, hiçbir ilçesinde hiç kimse Kelime-i tevhit ile kavga etmemiştir. Bugün bu oluşturulan suni gündemlerle itibar etmiyoruz. Takım elbiseli provokatörlerin gündemi değiştirmek, meseleyi başka yerlere taşımak, insanların enerjilerini sömürmek için ortaya attıkları bu günlerde de aldırış etmeyeceğiz. Bugün meselemiz Filistin" ifadelerini kullandı.