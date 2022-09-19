CHP, Kılıçdaroğlu başkanlığında İzmir’de kampa giriyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:57

CHP TBMM Grubunun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleşecek.

22-25 Eylül arasında düzenlenecek kamp, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Kampta CHP heyeti, dış politikadan, ekonomiye kadar ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve ve sandık güvenliği üzerine de sunumların yapılacağı kampta fikir alışverişi, görüş, öneri ve değerlendirmeler gerçekleşecek.

CHP heyeti, Cumartesi günü de Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak.